ورشة تدريبية في ثقافي العدوي لتنمية مهارات طلاب مبادرة “تحدي القراءة العربي”

دمشق-سانا

ضمن الأنشطة والفعاليات الموجهة للأطفال التي تنظمها مديرية الثقافة بدمشق، يواصل المركز الثقافي العربي في العدوي إقامة ورشات تفاعلية أسبوعية كل يوم خميس، تستهدف تنمية مهارات الطفل، بوصفه النواة الأولى في بناء المعرفة.

وفي هذا السياق، شهدت ورشة القراءة السريعة، التي تُعد جزءاً من هذا المشروع، مشاركة نحو 15 طفلاً من طلاب مبادرة “تحدي القراءة العربي” يوم أمس الخميس، ونُظمت بالتعاون مع مؤسسة إضاءات الفكر للقراءة السريعة، حيث ركزت على استراتيجيات تنمية مهارات القراءة السريعة، انطلاقاً من أهمية المطالعة كوسيلة أساسية لاكتشاف العالم، وتعزيز الوعي لدى الأطفال.

دعم المهارات المعرفية لطلاب تحدي القراءة العربي

في تصريح لـ سانا، أوضحت مسؤولة الأنشطة في ثقافي العدوي ديالا شاويش، أن هذه الورشة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم المهارات المعرفية لطلاب “تحدي القراءة العربي”، وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في المنافسات الثقافية، مشيرةً إلى أنها تناولت مجموعة من التقنيات العملية التي تسهم في زيادة سرعة القراءة مع الحفاظ على مستوى الفهم والتركيز.

وأضافت شاويش: إن الورشة تضمنت تدريب المشاركين على استخدام الخرائط الذهنية كأداة فعالة لتلخيص نحو 50 كتاباً، وتنظيم الأفكار بأسلوب منهجي، يسهم في تسهيل استرجاع المعلومات وتعزيز الاستيعاب.

صقل مهارات العرض وبناء الثقة

بيّنت شاويش أن محاور التدريب ركزت على تنمية مهارات الحضور والتأثير، وتعزيز لغة الجسد والثقة بالنفس أثناء التقديم أمام لجان التحكيم، إضافة إلى تنفيذ تمارين تطبيقية لتنشيط الذاكرة، وتطوير التراكيب اللغوية، وصقل القدرة على استنباط الأفكار واستخلاص الدروس بأسلوب منظم وإبداعي.

ولفتت شاويش إلى أن الورشة هدفت إلى تمكين الطلاب من أدوات القراءة الاحترافية، بما يتوافق مع معايير مصفوفة التحكيم الدولية، ويسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في التحديات القرائية على المستويين العربي والدولي.

المساهمة في بناء جيل قارئ

أكدت شاويش أن أهمية هذه المبادرات تتجلى في بعدها الحضاري، من خلال إسهامها في بناء جيل قارئ يمتلك مهارات التحليل والتفكير النقدي والتواصل الفعّال، مشيرة إلى أن القراءة المنهجية المدعومة بمهارات الذكاء الذهني تشكل ركيزة أساسية في إعداد جيل من المبدعين القادرين على تمثيل الهوية الثقافية في مختلف المحافل.

تحدي القراءة العربي… تعزيز ثقافة المطالعة

وكانت انطلقت في الأول من الشهر الجاري، على مستوى المدارس في سوريا، المرحلة الأولى من تصفيات النسخة العاشرة من مبادرة “تحدي القراءة العربي”، التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2025-2026، وتستمر على مدى يومين، بمشاركة أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظات.

يُشار إلى أن “تحدي القراءة العربي” مبادرة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوم على تشجيع الطلاب على قراءة “50” كتاباً خارج المناهج الدراسية، بهدف بناء جيل قارئ ومثقف قادر على إنتاج المعرفة.