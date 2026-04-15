المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 15 من نيسان 2026

دمشق

1 – محاضرة طبية توعوية بعنوان: طب الألحان- كيف تكون الموسيقا والصوت سبباً في تسكين الآلام الهيكلية، يلقيها : الدكتور محمد قاسم يوسف، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – معرض فني شبابي بعنوان أثر، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان الأستاذة سكينة الشهابي وجهودها في خدمة اللغة العربية، يقدمها الدكتور محمود الحسن، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – عرض أفلام “مستعد أم لا 2، ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

درعا

محاضرة بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، تقديم الأستاذ بسام العتمة، في المركز الثقافي بمدينة الصنمين، الساعة الـ 11.30 مساءً.

حمص

افتتاح مهرجان نیسان حمص – ربيع سوريا، في ساحة الأربعين الساعة الـ 8 مساءً.

طرطوس

1 – محاضرة بعنوان “العمليات الزراعية الواجب تقديمها لأشجار الزيتون تقدمها المهندسة حلا موسى، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – سكيتشات مسرحية ترفيهية وهادفة للأطفال, على مسرح المركز الثقافي في طرطوس، الساعة الـ 4 عصراً.

حلب

عرض أفلام “دوللي، السلم والثعبان، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.