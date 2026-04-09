كتاب «كل الدروب توصل إلى حلب» يوثّق ذاكرة المدينة وتاريخها العمراني

دمشق-سانا

يقدّم كتاب «كل الدروب توصل إلى حلب» للدكتور الباحث حازم جوهر قراءة معمّقة في سيرة المدينة، مستعرضاً تلاقي “الإنسان والحجر” في حلب عبر العصور، من خلال تناول أبرز معالمها وأحيائها التاريخية، كالقلعة والأسواق والخانات، إضافة إلى المدارس والمساجد، في إطار يسعى إلى توثيق تفاعل الذاكرة الإنسانية مع الفضاء العمراني.

ويتتبّع المؤلف حضور الشخصيات العلمية والأدبية التي مرّت بهذه الأمكنة وأسهمت في تشكيل هويتها الثقافية، مسلطاً الضوء على الدور الحضاري الذي اضطلعت به المدينة عبر تاريخها.

ويستند الكتاب، الصادر عام 2026 عن دار موزاييك للدراسات والنشر، إلى مقاربة تجمع بين الحس الأدبي والدقة التاريخية، ما يضفي على النص طابعاً سردياً يُقرّب القارئ من تفاصيل مدينة حلب وذاكرتها الغنية.

تراكم حضاري… حلب نقطة التقاء الأزمنة

يقارب الكتاب تاريخ مدينة حلب بوصفه تراكماً حضارياً متواصلاً، حيث تتجاور آثار العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية في مشهد واحد، يعكس استمرارية الزمن وتراكمه في المكان.

ومن خلال هذه الرؤية، تتوزع فصول الكتاب لتقديم صورة متكاملة عن المدينة، تبدأ من خصوصية موقعها وفرادته الجغرافية، وصولاً إلى مكوناتها العمرانية الأساسية، بما يبرز غناها الحضاري وتنوعها عبر التاريخ.

الأبواب والأسوار… مفاتيح قراءة التاريخ

يولي الكتاب عناية خاصة بأسوار مدينة حلب وأبوابها، متناولاً إياها بوصفها شواهد تاريخية تتجاوز وظيفتها المعمارية، لتحمل في تفاصيلها روايات التحولات السياسية والأحداث والحروب التي شهدتها المدينة عبر العصور.

ويستعرض المؤلف عدداً من أبواب حلب الشهيرة، مقدماً إياها كنقاط عبور لم تكن مقتصرة على حركة الناس فحسب، بل شكّلت معابر للأحداث والتحولات التي أسهمت في رسم ملامح تاريخ المدينة وهويتها.

المساجد والمعالم… تلاقي الروحي والعمراني

يتوقف الكتاب عند المساجد والجوامع في مدينة حلب، وفي مقدمتها الجامع الأموي، بوصفها مراكز حيوية تتداخل فيها الأبعاد الدينية والاجتماعية، وتعكس في بنيتها المعمارية وتفاصيلها الفنية تلاقي البعد الروحي مع الإبداع العمراني.

تفاصيل صغيرة… دلالات عميقة

يتميّز الكتاب بقدرته على التقاط التفاصيل الدقيقة التي قد تبدو للوهلة الأولى هامشية، إلا أنها تتحول ضمن السياق إلى مفاتيح أساسية لفهم ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية في المدينة.

ومن خلال سرد حكايات مرتبطة بمعالم أو عناصر يومية، ينجح المؤلف في توسيع دلالاتها، بحيث تغدو هذه الجزئيات مدخلاً لقراءة المشهد العام، واستيعاب أبعاده الحضارية والإنسانية.

المدارس والأسواق والخانات

يبرز حضور المدارس في الكتاب بوصفها مراكز للعلم والمعرفة، حيث يستعرض المؤلف نشأتها وأدوارها في الحياة الثقافية، مع الإشارة إلى إسهامات لافتة في تأسيسها، ما يعكس عمق التقاليد التعليمية في المدينة.

كما يفتح الكتاب نافذة على الحياة اليومية في حلب، من خلال استعراض الخانات والأسواق والحمّامات، حيث تتجسد المدينة كفضاء للحركة والتبادل الاقتصادي.

وتتداخل هذه المشاهد مع قصص وشخصيات تاريخية، ما يضفي على النص بعداً سردياً يقرّب التاريخ من القارئ ويمنحه طابعاً إنسانياً.

البعد الروحي… حضور التصوف في المدينة

لا يغفل المؤلف الجانب الروحي للمدينة، إذ يتناول المقامات والزوايا والتكايا، مسلطاً الضوء على حضور التصوف في نسيج الحياة الحلبية، وعلى العلاقة العميقة بين الإنسان والمكان في بعدها الإيماني.

يقدّم كتاب «كل الدروب توصل إلى حلب» صورة متكاملة لمدينة تُقرأ كنص مفتوح، تتقاطع فيه الأزمنة وتتعدد فيه الحكايات، حيث تتحول التفاصيل الصغيرة إلى مفاتيح لفهم تاريخ عريق، وتبقى حلب نموذجاً لذاكرة حيّة تتجدد عبر السرد والتوثيق.

نبذة عن المؤلف

الكاتب السوري حازم جوهر هو باحث وأكاديمي حاصل على دكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية، يتميّز باهتمامه بالتاريخ الثقافي للمدن، ومن أبرز أعماله كل الدروب توصل إلى حلب، إلى جانب كتب ودراسات أخرى في التاريخ والحضارة، يقدّم من خلالها رؤية تجمع بين التوثيق التاريخي والسرد الوجداني، مستعرضاً معالم المدن وذاكرتها الحضارية بأسلوب يمزج بين البحث الأكاديمي والنَّفَس الأدبي، ليجعل من المكان رمزاً حيّاً للذاكرة والهوية الثقافية.