الأمثال والحكم.. ذاكرة التجربة وبلاغة المعنى

دمشق-سانا

ليست الأمثال كلمات عابرة تُتداول في الأحاديث اليومية، بل خلاصة تجارب إنسانية ممتدة صاغتها الذاكرة الجمعية في عبارات موجزة مكثفة المعنى، بقيت قادرة على عبور الأزمنة واختزال الخبرة الإنسانية في صياغات بليغة.

وفي كل مثل حكاية، وفي كل حكمة أثر لتجربة اجتماعية أو موقف إنساني أو واقعة تاريخية، ما جعل الأمثال والحِكم جزءاً أصيلاً من الوجدان العربي، ومرآة تعكس الواقع بأسلوب مكثف يوازن بين الدلالة والبلاغة.

ويشير كتاب “مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي” لأحمد قبش إلى الصلة الوثيقة بين الشعر والحكمة والأمثال، إذ حفظ الشعراء منذ العصر الجاهلي تجاربهم ومواقفهم الإنسانية في أبيات مكثفة المعنى، تحول بعضها مع الزمن إلى حكم وأمثال سائرة، لما امتلكته من قدرة على وصف التجربة بدقة، وربط الحادثة بمعناها العام، واختصار خبرة طويلة في عبارة بليغة قابلة للتداول في الحياة اليومية.

مفهوم الأمثال والفرق بينها وبين ما يجري مجراها

لتحديد مفهوم المثل وخصائصه اللغوية والدلالية، توضح الباحثة والأكاديمية آلاء الكحيل أصل هذا المصطلح ومسار تحوله إلى حكمة سائرة بين الناس، مبينةً في حديث مع سانا أن المثل في أصله يدل على النظير والشبيه، فيقال: هذا مِثل الشيء أو مَثَله، ثم اتسع استعماله ليطلق على كل حكمة سائرة بين الناس.

وأوضحت الكحيل أن المثل اصطلاحاً هو قول شاع على ألسنة الناس، ويُستعمل للتعبير عن موقف جديد يشبه الموقف الذي قيل فيه أول مرة، مبينةً الفرق بين “المورد” وهو الحالة الأصلية التي نشأ فيها المثل، و “المضرب” وهو الحالة المشابهة التي يُستحضر المثل للتعبير عنها، كما في قولهم: “بَرِّقْ لِمَن لا يعرفك”، أي هدّد من لا يعرف حقيقتك، وبذلك، لا يكون المثل مجرد عبارة جميلة، بل قولاً ارتبط في بدايته بحادثة محددة، ثم تداوله الناس واستشهدوا به عند تكرار مواقف مشابهة.

وبناء على ذلك توضح الكحيل أن المثل كلامٌ تحققت فيه جملة من الخصائص الأسلوبية والمنطقية والاجتماعية، أهمها إيجاز اللفظ، إصابة المعنى، حسن التشبيه بين المورد والمضرب، التخييل عن طريق استحضار حوادث الأمور، والإقناع باعتبار أن المثل قيل في حادثة عُرفت مقدماتها وظهرت نتيجتها، ثم قبول الناس له، وشيوعه على ألسنتهم.

الأمثال.. محاكاة للواقع وخلاصة للتجربة

أهمية الأمثال تتجلى وفقاً للكحيل في أنها تؤلف جزءاً كبيراً من التراث الفكري واللغوي والأدبي، وتتضمن عصارة الفكر ورحيق التجارب، فهي مرآة الحوادث، ومنبر الحكمة، وقطوف البلاغة، ومجلى البراعة.

واستشهدت بقول ابن عبد ربه الأندلسي عنها: “هي وشيُ الكلام وجوهر اللفظ وحُلي المعاني”، مشيرةً إلى أن العرب تخيرتها، وقدمتها العجم، ونُطق بها في كل زمان وعلى كل لسان، فهي أبقى من الشعر وأبلغ أثراً من الخطابة، ولم يسر شيء مسيرها، ولا عمّ عمومها.

ورأت أن الأمثال تكشف قدرة اللغة على تحويل التجربة الفردية إلى ذاكرة جماعية، فما يبدأ موقفاً عابراً أو حادثة محددة، قد يتحول مع الزمن إلى حكمة يستدعيها الناس كلما تكررت ظروف مشابهة، لتصبح الأمثال سجلاً شعبياً للحياة، ووسيلة لفهم السلوك الإنساني، والتعبير عن حالات من الفرح والحزن والحذر والدهاء والتجربة.

قواعد للإنشاء في الفكر والإبداع

تشير الكحيل إلى أن الأمثال شكلت عبر العصور أسساً وقواعد اتخذها الأدباء والمفكرون لينشئوا عليها إبداعاتهم الأدبية، ويقيمون عليها حججهم المنطقية، ويُحلّون بها نصوصهم وأشعارهم، ويزينون بها كلامهم.

وبرأي الكحيل فالأمثال تمثل الإبداع في الخطابة والبلاغة والإيجاز، ولذلك تعد من أجمل الكلام وأنبله، لقلة ألفاظها وكثرة معانيها، ويسير مؤونتها على المتكلم، مع كبير عنايتها وجسيم عائدتها، ومن عجائبها أنها، على إيجازها، تعمل عمل الإطناب، ولها روعة إذا برزت في أثناء الخطاب، فالناس يحفظون من الكلام ما كان جميلاً في لفظه، عميقاً في معناه.

ومن هنا ظهرت، لأهمية الأمثال في التراث العربي وإقبال الناس عليها، مصنفات خاصة بها، تذكر منها الكحيل “الأمثال” للقاسم بن سلام المتوفى سنة 224 للهجرة، و”الأمثال المولّدة” لأبي بكر الخوارزمي المتوفى سنة 383 للهجرة، و”جمهرة الأمثال” لأبي هلال العسكري المتوفى سنة 395 للهجرة، و”مجمع الأمثال” للميداني المتوفى سنة 518 للهجرة، و”زهر الأكم في الأمثال والحكم” لنور الدين اليوسي المتوفى سنة 1102 للهجرة، فضلاً عما تضمنته مصنفات الأدب والبلاغة من أمثال وحكم.

وبين الشعر والحكمة، وبين الحادثة والذاكرة، بقيت الأمثال شاهداً على قدرة الإنسان على اختصار الحياة في عبارة، وتحويل التجربة إلى معنى قابل للتداول والبقاء، فهي ليست زينة لغوية فحسب، بل خلاصة وعي جمعي، تحفظ ما مرّ به الناس، وتعيد صياغته في كلمات قليلة، كلما استدعتها الحياة من جديد.