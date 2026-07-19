اتحاد الكتّاب العرب يفتح باب استقبال المبادرات الثقافية والبحثية لتعزيز الهوية الوطنية

دمشق-سانا

أعلن اتحاد الكتّاب العرب فتح باب استقبال المقترحات والمبادرات الثقافية والفنية والبحثية، إيماناً بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية في صناعة الوعي وترميم الهوية، داعياً المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام والطاقات الشبابية في مختلف المحافظات السورية إلى المشاركة في هذه المبادرة.

وأوضح الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن الدعوة تهدف إلى تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، تشمل مهرجانات أدبية، وملتقيات علمية، ومنشورات بحثية، ومبادرات توثيقية تخدم المجتمع السوري، وتسهم في بناء مسارات التعافي، انطلاقاً من دور الاتحاد بوصفه حاضنة للفكر والإبداع.

وأشار البيان إلى أن الدعوة تشمل محاور فكرية وإنسانية أبرزها:

-صون الذاكرة الوطنية: آليات توثيق الإرث الإنساني والثقافي السوري لحمايته من النسيان والتشويه.

– ثقافة السلم الأهلي: صياغة خطاب وطني جامع يتجاوز مخلفات النزاع وينشر قيم المواطنة والتعايش تحت شعار “نصرٌ لا ثأر فيه”.

– سرديات الحرب والتحول: قراءة نقدية للأدب والفن الذي واكب الأحداث ورصد تحولات الوعي الجمعي.

– أدب الشتات والجغرافيا المجزأة (اللجوء والاغتراب).

– سرديات اللجوء والهجرة: معالجة قضايا المنفى، والبحث عن الهوية، وتحديات الاندماج في المجتمعات البديلة مع الحفاظ على الجذور.

– أدب الحصار: تفكيك تجارب العزل وتأثير الفواصل الجغرافية على النسيج الاجتماعي، والترابط البشري داخل البلاد.

– ثنائية الحب والحرب: إرادة الحياة ويوميات الفقد والبقاء: توثيق البطولة اليومية للإنسان السوري العادي في مواجهة الظروف الاستثنائية.

– قصص الحب تحت القصف: رصد المشاعر الإنسانية الحية، وقصص التمسك بالأمل والارتباط والولادة من رحم الدمار.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد يستقبل المقترحات ضمن الأشكال التنفيذية التالية:

– ملتقيات بحثية وعلمية: ندوات وجلسات حوارية لمناقشة قضايا الفكر، والهوية، واللغة.

– ملفات بحثية وإبداعية – مواد قابلة للنشر في دوريات الاتحاد.

– مهرجانات وفعاليات أدبية: أمسيات شعرية، وقصصية، وعروض مسرحية أو سينمائية توثيقية.

– مبادرات النشر والتوثيق: مشاريع لإصدار كتب، وموسوعات، أو منصات رقمية تعنى بحفظ السردية السورية.

وأكد البيان أن المبادرة مفتوحة لجميع السوريين داخل البلاد وخارجها، من كتّاب وباحثين وفنانين، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين الطاقات الشبابية وإشراكها في العمل الثقافي.

وأوضح الاتحاد أن المقترحات متضمنة أهداف الفعالية ومحاورها والجدول الزمني، تُقدَّم إلى مقر الاتحاد في دمشق أو فروعه في المحافظات، كما يمكن إرسالها عبر المنصات الرقمية الرسمية للاتحاد.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود اتحاد الكتّاب العرب لتعزيز دوره الثقافي، ودعم المبادرات التي تُسهم في ترميم الهوية الوطنية وبناء مسارات التعافي عبر نشاطات أدبية وبحثية تشجّع مشاركة الكتّاب والباحثين والطاقات الشبابية.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار جهود اتحاد الكتّاب العرب لتعزيز دوره الثقافي، ودعم المبادرات الأدبية والبحثية التي تسهم في ترميم الهوية الوطنية وتشجّع مشاركة الكتّاب والباحثين والشباب في مسارات التعافي الثقافي والمجتمعي.