«الحب عبر الواي فاي».. كتاب يرصد تحولات العلاقات الإنسانية في العصر الرقمي

يقدم كتاب «الحب عبر الواي فاي» الصادر عن دار إشراقات، والذي أعدّت نسخته العربية المترجمة وفاء وسوف، تحليلاً للتحولات التي طرأت على العلاقات الإنسانية في ظل ثورة الاتصالات الرقمية.

ويتناول الكتاب الجوانب غير المرئية في الفضاء الرقمي، مسلطاً الضوء على تأثير هذه التحولات في الروابط الاجتماعية والأسرية، ومحذراً من تداعياتها في ظل تسارع العولمة.

بلاغة الترجمة والأسلوب

لم تقتصر وفاء وسوف على نقل النص فحسب، بل برزت مهارتها في صياغته بلغة عربية رصينة اتسمت بالانسيابية والوضوح، ما أضفى على العمل طابعاً أدبياً مميزاً.

وأظهر أسلوبها قدرة على تقديم المادة العلمية والتحليلية بأسلوب سلس ومتماسك، يعكس وعياً فكرياً وتمكناً لغوياً، إلى جانب نجاحها في توظيف المصطلحات المعاصرة بصورة دقيقة وجذابة.

تحولات الحب في العصر الرقمي

يستعرض الكتاب تطور العلاقات الإنسانية من اللقاء المباشر إلى التفاعل عبر المنصات الرقمية، مؤكداً أن العلاقات عبر الإنترنت أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

ويشير إلى تحوّل مفاهيم الحب التقليدية نحو أشكال جديدة تتجاوز الحدود المادية، ما أسهم في نشوء أنماط عاطفية وتواصل اجتماعي يتم عبر الفضاء الرقمي ومن خلف الشاشات.

تأثير العولمة على الأسرة

يركز هذا القسم من الكتاب على تأثير العولمة في بنية الأسرة، مبيناً ما أحدثته من تغيرات أسهمت في إضعاف الدور التقليدي للأب داخل الأسرة.

كما يسلط الكتاب الضوء على تنامي الاعتماد على المربيات في توفير الرعاية والعاطفة للأطفال، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في حدوث تباين بين القيم الأسرية التقليدية والتأثيرات الخارجية المرتبطة بالتكنولوجيا، ما ينعكس في اتساع الفجوة بين الأبناء وذويهم.

سيكولوجيا العلاقات الافتراضية

يبين الكتاب أسباب الشعور بواقعية العلاقات عبر الإنترنت، مستعرضاً عدداً من النظريات المرتبطة بالإدراك والكشف عن الذات، ويشير إلى أن العلاقات الرقمية يمكن أن تحقق نجاحاً مماثلاً للعلاقات المباشرة، شريطة توافر الصدق والتفاهم المتبادل بين الطرفين.

كما يتناول الكتاب ما توفره البيئة الرقمية من فرص للتعبير المتكافئ، ولا سيما للأشخاص الذين يعانون من التهميش أو المرض أو الخجل، بما يتيح لهم مساحة أوسع للتعبير.

الحب والعلاقات في الفضاء الإلكتروني

يطرح الكتاب تساؤلاً حول وهم الحب الإلكتروني وما إذا كان حقيقياً أم مجرد ارتباط يفتقر إلى الرابط العاطفي العميق، كما يناقش معايير وأخلاقيات الدردشة، محذراً من تحول هذه الارتباطات إلى حالة تؤثر سلباً في السلوك بالواقع وتؤدي إلى الاغتراب، مع تقديم مقترحات عملية لتحويل هذه الوسائل إلى أدوات لتمتين الروابط بدلاً من قطعها.

الاغتراب في العصر الرقمي

يبرز الكتاب بوصفه مرآة تعكس حالة اغتراب الذات في العصر الرقمي، حيث قدمته المترجمة وفاء وسوف بلغة عربية سلسة أعادت صياغة أفكاره بأسلوب واضح ومؤثر.

ويدعو الكتاب إلى إعادة الاعتبار للمشاعر الحقيقية وتعزيز الروابط الأسرية، محذراً من أن الانغماس الكامل في العالم الافتراضي قد يمنح شعوراً زائفاً بالتواصل، لكنه يقود في المقابل إلى عزلة أعمق وتفكك في القيم الاجتماعية لا تملأ فراغه أرقام الإعجابات ولا وهم المكانة الافتراضية.

يذكر أن الكتاب من تأليف ماك جويلاك وليلى هولات، ويقع في 195 صفحة من القطع المتوسط، وصدر عن دار إشراقات الكويتية، فيما تعد وفاء وسوف مترجمة سورية وكاتبة مقالات، ولها عدد من الأعمال المترجمة.