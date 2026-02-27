المعهد العالي للفنون المسرحية يطلق دورات متخصصة في التمثيل لمن تجاوزوا الـ 26 عاماً

دمشق-سانا

أعلن المعهد العالي للفنون المسرحية إطلاق دورات تدريبية متخصصة في فن التمثيل، تستهدف الراغبين في تطوير مهاراتهم الفنية ممن لم تتح لهم سابقاً فرصة الدراسة الأكاديمية، وذلك بموجب قرار صادر عن وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة التأهيل الفني وتعزيز حضور الطاقات الجديدة في المسرح السوري.

برنامج تدريبي لمدة عام دراسي

ينص القرار على إقامة دورات تمتد سنة دراسية واحدة، مخصصة للسوريين والسوريات ممن أتموا سن السادسة والعشرين، ويمتلكون شغفاً أو تجربة أولية في مجال التمثيل، مع اشتراط الحصول على شهادة التعليم الثانوي واجتياز اختبارات قبول عملية ومقابلة شخصية لتقييم الجدية والاستعداد الفني.

وتتولى لجنة مختصة تضم أساتذة في التمثيل والإخراج اختيار المشاركين وفق معايير فنية وإنسانية، مع اعتماد العمر كعنصر خبرة داعم للعملية الإبداعية وليس عائقاً أمام القبول.

منهاج يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي

يتضمن البرنامج مقررات أساسية تشمل مبادئ التمثيل المسرحي، والتعبير الجسدي، والصوت والإلقاء، والارتجال، وتحليل النص المسرحي، إضافة إلى مشاغل تطبيقية وعروض عملية، مع تركيز على تكثيف الجانب العملي ومواءمة المحتوى مع خصوصية الفئة العمرية المستهدفة.

ويخضع المتدربون لتقييم دوري ونهائي، ويمنح الناجحون شهادة مهنية في التمثيل صادرة عن المعهد تؤهلهم للمشاركة في الأعمال المسرحية والفنية وفق الأنظمة المعمول بها، من دون أن تعد معادلة للإجازة الجامعية.

مبادرة لسد فجوة تعليمية

أوضح عميد المعهد العالي للفنون المسرحية غطفان غنوم في تصريح لـ سانا، أن إطلاق هذه الدورات يأتي انطلاقاً من المسؤولية الثقافية والوطنية للمعهد في رعاية الطاقات الفنية التي حالت الظروف خلال السنوات الماضية دون حصولها على التعليم الأكاديمي المنظم، مبيناً أن المبادرة ذات طابع استثنائي تهدف إلى سد فجوة تعليمية وفنية وإتاحة المجال أمام فئة عمرية تجاوزت السادسة والعشرين، لإعادة الانخراط في تدريب احترافي.

وأشار غنوم إلى أن الدورات تسعى إلى اكتشاف المواهب التمثيلية غير المستفيدة سابقاً من التعليم الأكاديمي، وتمكين المشاركين من أدوات التمثيل الأساسية نظرياً وعملياً، والاستفادة من الخبرة الحياتية والنضج الإنساني لهذه الفئة ودمجها في الأداء المسرحي، بما يسهم في رفد الحركة المسرحية والدرامية بوجوه جديدة وخلفيات متنوعة.

وأضاف: إن تنفيذ البرنامج يعتمد على البنية الأكاديمية القائمة في المعهد، من حيث الكوادر التدريسية والمرافق والتجهيزات التقنية، حيث تُقدَّم المواد التدريبية بإشراف أساتذة مختصين، ويخضع الطلاب لتقييمات مرحلية ونهائية تضمن جودة المخرجات التعليمية، مؤكداً أن الخطوة تأتي بدعم وزارة الثقافة ضمن توجه تطوير العملية التعليمية الفنية وفتح آفاق أوسع أمام المواهب السورية.

خطوة لتعزيز الحراك المسرحي

ويمثل البرنامج، وفق القرار، مبادرة تعليمية ذات بعد ثقافي واجتماعي تسهم في إعادة دمج المهتمين بالفن ضمن مسار تدريبي منظم، بما يدعم استمرارية الحراك المسرحي السوري ويعزز حضور التجارب الجديدة القائمة على تنوع الخبرات الإنسانية والفنية.