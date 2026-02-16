بأنشطة ثقافية وجوائز تقديرية.. معرض دمشق الدولي للكتاب يختتم فعالياته اليوم

دمشق-سانا

يختتم معرض دمشق الدولي للكتاب فعالياته اليوم الإثنين بمجموعة من الأنشطة الثقافية، وتوزيع جوائز تقديرية لعدد من الكتاب ودور النشر المشاركة.

وتتضمن فعاليات اليوم الأخير من المعرض عدداً من المحاضرات والندوات، بينما يقدم في جناح وزارة التربية فريق من الأطفال واليافعين عرضاً مسرحياً بعنوان “لغة الضاد”.

وكان معرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية بعد التحرير، افتتح أبوابه أمام الزوار في السادس من الشهر الجاري بمدينة المعارض بدمشق، بمشاركة ما يقارب الـ 500 دار نشر ومؤسسة ثقافية من 35 دولة، ما يعكس التلاقي الثقافي بين سوريا والعالم.

وتسير محافظة دمشق باصات نقل مجانية يومياً إلى المعرض، بهدف تسهيل وصول الزوّار، حيث تنطلق من أربعة مواقع هي: البرامكة مقابل الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، والمدينة الجامعية على أوتوستراد المزة، وساحة باب توما، وجسر الحرية.

