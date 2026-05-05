التراث ودوره القيمي ضمن أسبوع الثقافة المجتمعية في ثقافي المزة بدمشق

3X3A5262 التراث ودوره القيمي ضمن أسبوع الثقافة المجتمعية في ثقافي المزة بدمشق

دمشق-سانا

سلطت الفعالية التي استضافها المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق ضمن أسبوع الثقافة المجتمعية، الضوء على الحكايات الشعبية كأداة تربوية وثقافية أسهمت تاريخياً في بناء الوعي والسلوك الجمعي، مع الدعوة إلى إحياء هذا الدور في مواجهة التحديات المعاصرة.

3X3A5281 التراث ودوره القيمي ضمن أسبوع الثقافة المجتمعية في ثقافي المزة بدمشق

وتناولت الندوة، التي حملت عنوان “أثر حكايات الكبار الشعبية والجلسات الاجتماعية في صناعة القيم وتشكيل السلوك”، وشارك فيها عدد من الباحثين والاختصاصيين، أهمية التراث بوصفه منظومة قيم متكاملة تتجاوز المظاهر التقليدية لتشكّل بنية سلوكية وتربوية للمجتمع، وأكد المشاركون أن الجلسات العائلية كانت تمثل مساحة أساسية لنقل القيم وبناء الشخصية الاجتماعية المتوازنة، قبل أن تتراجع أمام العزلة الرقمية.

وركزت الجلسة على أهمية دراسة دور التراث الشعبي والجلسات العائلية في ترسيخ القيم الاجتماعية، وخاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي أثرت في أنماط التواصل داخل الأسرة والمجتمع.

3X3A5274 التراث ودوره القيمي ضمن أسبوع الثقافة المجتمعية في ثقافي المزة بدمشق

وفي تصريح لـ سانا، أوضح الباحث أنس تللو أن الجلسات العائلية القديمة كانت بيئة حاضنة للقيم، حيث كان الحوار اليومي والحكايات الشعبية يسهمان في بناء وعي متكامل لدى الأفراد، مشيراً إلى أن هذا الدور تراجع بشكل واضح مع انتشار المحتوى الرقمي وهيمنته على الحياة اليومية.

3X3A5271 التراث ودوره القيمي ضمن أسبوع الثقافة المجتمعية في ثقافي المزة بدمشق

من جهته، أكد الدكتور أمين عسكري، الاختصاصي في العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية، أن التراث يشكل مرآة المجتمع وسلوكه، وأن تراجع دور الكبار في التوجيه ينعكس مباشرة على منظومة القيم لدى الأجيال الجديدة، وشدد على ضرورة إعادة توظيف التراث بما يواكب العصر ويحافظ على جوهره القيمي، مع تعزيز دور الأسرة كمؤسسة تربوية أولى في مواجهة ما وصفه بـ”الغزو الثقافي الإلكتروني”.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تشهدها دمشق خلال أسبوع الثقافة المجتمعية، والتي تركز على دور التراث في تعزيز الهوية المجتمعية ومواجهة آثار التحولات الرقمية المتسارعة.

3X3A5263 التراث ودوره القيمي ضمن أسبوع الثقافة المجتمعية في ثقافي المزة بدمشق
3X3A5283 1 التراث ودوره القيمي ضمن أسبوع الثقافة المجتمعية في ثقافي المزة بدمشق
مديرية الآثار والمتاحف تشارك في معرض الترميم بإيطاليا
سارة رزوق تحول بيتها في السقيلبية إلى معرض مفتوح يحكي تراث الأجداد
زوار من مختلف المحافظات: معرض “دمشق وردة وتراث” تجربة تراثية فريدة في قلعة دمشق
فرحة النصر تملأ أروقة المتحف الوطني باللاذقية في مهرجان التحرير
ندوة علمية في الجمعية الجغرافية بدمشق حول فلسفة المطر في التراث العربي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك