ورشة “إبداع وأمل” تعزز دمج ذوي الإعاقة وتمكينهم مجتمعياً

دمشق-سانا

أقامت مديرية الثقافة بدمشق بالتعاون مع مؤسسة “نقاء القلوب” ورشة فنية بعنوان “إبداع وأمل”، ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، بمشاركة نحو 25 شخصاً من ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والإنتاجية.

وتضمنت الورشة مجموعة من الأنشطة الفنية والتدريبية التي ركزت على تنمية القدرات الإبداعية لدى المشاركين، من خلال تدريبات في مجالات الرسم والفنون التشكيلية.

وأكدت حنان الراعي، إدارية مؤسسة “نقاء القلوب” لذوي الإعاقة، في تصريح لـ سانا، أن المؤسسة تعمل ميدانياً منذ عام 2014 على تأهيل وتمكين هذه الفئة تعليمياً ومهنياً ونفسياً، مشيرةً إلى نجاح عدد من المستفيدين في متابعة تعليمهم الجامعي، بينما تمكن آخرون من إنتاج أعمال فنية وحرفية جرى عرضها ضمن معارض وبازارات متخصصة.

وبيّنت أن الجمعية تنفذ أيضاً برامج تأهيل مهني مستمرة تشمل مجالات صناعة الإكسسوارات والكروشيه والضغط على النحاس والعمل بعجينة السيراميك وصناعة الشموع، بما يسهم في تنمية المهارات الفردية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية قابلة للتسويق.

وأضافت الراعي: إن هدف المؤسسة يتمثل في تعزيز ثقة الأفراد بأنفسهم وإبراز قدرتهم على الإنتاج والعطاء متى ما توافرت لهم بيئة داعمة، مؤكدةً أن دمج ذوي الإعاقة لم يعد يقتصر على الرعاية الاجتماعية، بل أصبح جزءاً أساسياً من عملية التنمية المجتمعية وبناء مجتمع قائم على تكافؤ الفرص واحترام التنوع الإنساني.

وتأتي هذه المبادرات الثقافية والفنية في إطار دعم المشاركة المجتمعية الشاملة، وفتح مساحات حقيقية أمام ذوي الإعاقة للإسهام في بناء المجتمع وتعزيز حضورهم كطاقات منتجة وفاعلة في المجتمع.

وتأسست مؤسسة “نقاء القلوب” كفريق تطوعي عام 2013 قبل إشهارها رسمياً في 2024، وتعمل على تأهيل ذوي الإعاقة تعليمياً ومهنياً عبر برامج تدريب ومحو أمية متنوعة.