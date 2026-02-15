المشاركة السياسية للمرأة السورية… ندوة في معرض دمشق الدولي للكتاب

دمشق-سانا

ناقشت ندوة حوارية نظمتها وزارة الثقافة، برعاية الأمانة العامة للشؤون السياسية، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية، سبل تعزيز دور المرأة السورية في الحياة السياسية والشأن العام، تحت عنوان “المشاركة السياسية في سوريا… نحو دور فاعل للمرأة السورية”.

وأوضحت السياسية والباحثة سهير الأتاسي في تصريح لـ سانا، أن المرأة السورية لعبت دوراً قيادياً خلال الثورة، إذ شاركت في قيادة المظاهرات، وأسهمت في تشكيل أولى التنظيمات الشبابية والثورية، رغم ما تعرضت له من استهداف مباشر من قبل النظام البائد، عبر أساليب غير أخلاقية كتشويه السمعة والتعرض للشرف، إضافة إلى استخدام سلاح الاغتصاب.

تفعيل دور المرأة في المرحلة الراهنة

وبيّنت الأتاسي أن الظروف آنذاك جعلت من الصعب على المرأة تقديم نفسها كشخصية قيادية قادرة على ممارسة السياسة وتمثيل ثورة شعبها، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب حضوراً فاعلاً للمرأة في مختلف المجالات، وأن تمسك زمام المبادرة وتشارك في مواقع صنع القرار.

من جانبها، عرضت الأكاديمية والباحثة نسرين شلبي مجموعة من الآليات الكفيلة بتفعيل المشاركة السياسية للمرأة، بعيداً عن المشاركة الرمزية، مؤكدة ضرورة منح النساء النفوذ والصلاحيات التي تعزز تأثيرهن وتضمن استدامة حضورهن في الحياة السياسية.

التمكين السياسي للمرأة في ضوء الرؤية الدينية

أما الباحثة في شؤون المرأة السياسية والاجتماعية صبا أسود، فأوضحت أن الدين الإسلامي يركز على دور المرأة في عمارة الأرض، وأن لها جذوراً تاريخية في المشاركة السياسية منذ العهد النبوي، مؤكدة أنه لا يوجد ما يمنع مشاركتها في الشأن العام، وأشارت إلى أن النقاش اليوم لم يعد حول حق المرأة في المشاركة، بل حول كيفية مشاركتها وتحقيق أثر مجتمعي حقيقي، وصياغة تشريعات عادلة تراعي منظور المرأة في مختلف المسارات السياسية.

ودعت أسود إلى توسيع دائرة القيادة لتشمل مختلف المستويات، بما يحقق تكاملاً بين دور المرأة والرجل في بناء دولة قوية ومجتمع متماسك وأسرة متوازنة.

تمكين اجتماعي وسياسي

من جهتها، أعربت الإعلامية والناشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نور حذيفة عن تفاؤلها بمخرجات الندوة، معتبرة أنها تعكس وعياً سياسياً متنامياً لدى المرأة السورية بحقوقها ودورها، ولفتت إلى أن الثورة السورية أسهمت في إبراز وعي المرأة السياسي، مشيرة إلى أن دعوتها من إسطنبول للمشاركة في الندوة تمثل مؤشراً على توجه الدولة نحو تمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً.

ويواصل معرض دمشق الدولي للكتاب فعالياته الثقافية عبر برنامج غني بالمحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية وتوقيع الإصدارات الجديدة، وسط حضور واسع وتفاعل لافت من الزوار والمهتمين.