أوركسترا وكورال آربا تنشر رسالة السلام من حلب إلى دمشق بموسيقا الباروك

2L6A0658 أوركسترا وكورال آربا تنشر رسالة السلام من حلب إلى دمشق بموسيقا الباروك

دمشق-سانا

حملت أوركسترا وكورال آربا بقيادة المايسترو جميل البيطار رسالة السلام من حلب إلى دمشق، في أمسية من الموسيقا الروحانية والدينية الكلاسيكية الطابع، أقامتها في كاتدرائية سيّدة النياح للروم الكاثوليك بدمشق مساء اليوم.

مقطوعات من عصر الباروك

2L6A0652 أوركسترا وكورال آربا تنشر رسالة السلام من حلب إلى دمشق بموسيقا الباروك

على مدى ساعة كاملة، قدّم الكورال والأوركسترا مقطوعات عالمية تعود للفترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، أعادت الجمهور إلى أجواء موسيقا عصر الباروك، متضمنة صلوات وأناشيد دينية متعددة.

تآلف بين العزف والغناء

بدأت الأمسية بصلوات الغروب للمؤلف الإيطالي كلاوديو مونتيه فيردي، تلتها أعمال غنائية للإسباني توماس فيكتوريا، ثم عزفت الأوركسترا رقصة المزمار للألماني جورج فريديريك هاندل و”روندو” للفرنسي جان جوزيف موريه، كما قدّم الكورال عملاً غنائياً للبريطاني كارل جنكيز دون مرافقة الآلات.

2L6A0650 أوركسترا وكورال آربا تنشر رسالة السلام من حلب إلى دمشق بموسيقا الباروك

كما قدم العازفون ترنيمة قديمة من الطقوس الكنسية تتم تلاوتها عادة في القداديس، لحَّنها المؤلف النمساوي موزارت بطريقة تأملية تبعث في النفس شعوراً غامراً من السلام، تلتها ترنيمة للإيطالي أنطونيو فيفالدي التي جاءت بلحن انسيابي شاعريّ.

مقطوعات روحية تعكس الألم والمناجاة

ثم قامت الفرقة بأداء ترنيمة ستابات ماتر المأخوذة من السلسلة الكاملة التي ألفها الإيطالي جيوفاني باتيستا بيرغوليسي في الأسابيع الأخيرة من حياته، حيث عكست الآلات الوترية شعور الألم والمناجاة، ليختموا بعدها أمسيتهم بصلاة “المجدلية الكبرى” من ألحان الإيطالي فيفالدي من ثماني حركات.

حضر الحفل الموسيقي سفير تركيا في سوريا نوح يلماز، ومجموعة من رجال الدين المسيحي ورئيس أساقفة حلب للموارنة المطران مار يوسف طوبجي.

نبذة عن كورال وأوركسترا “آربا”

يذكر أن فرقة كورال وأوركسترا “آربا” اكتسبت تسميتها نسبة لآلة الآرب (الهارب)، تأسست عام 2021، وتضم حالياً مجموعة من العازفين و21 مغنياً يشكلون الكورال من حلب وكل مناطق سوريا، يقدم أعضاؤه الأعمال الغنائية من عصور عدة أهمها الباروك، والتي تؤديها بشكلها الملتزم، سعياً لنشر ثقافة هذه الموسيقا محلياً وعالمياً.

2L6A0668 أوركسترا وكورال آربا تنشر رسالة السلام من حلب إلى دمشق بموسيقا الباروك
2L6A0672 أوركسترا وكورال آربا تنشر رسالة السلام من حلب إلى دمشق بموسيقا الباروك
2L6A0674 أوركسترا وكورال آربا تنشر رسالة السلام من حلب إلى دمشق بموسيقا الباروك
مسرح ثقافي طرطوس يستضيف عرضاً عن الوطن والهجرة
حضور سوري لافت بمسابقة البيانو الدولية بمدينة ميلانو الإيطالية
الروائي خليل صويلح يوقع روايته الجديدة في مقهى الروضة
المعلمة سارية عائشة: فوزي بجائزة الشارقة عن فئة “المعلم المبدع” شرف لي في تمثيل سوريا بالمحافل العربية والدولية
وزير الثقافة يطلع على واقع قصر العظم الأثري في دمشق القديمة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك