أمسية ميلادية لجوقة الفرح الوسطى في كنيسة سيدة دمشق

447A4876 أمسية ميلادية لجوقة الفرح الوسطى في كنيسة سيدة دمشق

دمشق-سانا

أحيت جوقة الفرح الوسطى أمسية ميلادية بعنوان «هللويا… وعلى الأرض السلام» في كنيسة سيدة دمشق، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد، في أجواء روحية احتفالية جمعت الترتيل الديني بالأغنية الميلادية الشرقية والعالمية.

أغنيات وميداليات ميدانية

447A4879 أمسية ميلادية لجوقة الفرح الوسطى في كنيسة سيدة دمشق

وقادت الأمسية المايسترو باولا العاقل، حيث قدّمت الجوقة برنامجاً موسيقياً متنوعاً ضمّ تراتيل وأعمالاً ميلادية معروفة، من بينها: هلمّوا أيها المؤمنون، هللويا بضيعة صغيرة، هللويا ولد المسيح، أجراس العيد، أنت ترفعني، نتمنى لكم عيد ميلاد سعيد، إلى جانب ميداليات ميلادية عكست أجواء الفرح والسلام.

أصوات فردية تطل من الجوقة

وشارك في أداء الأعمال عدد من الأصوات الفردية من أعضاء الجوقة، هم: جولي ماشطة، ليا كوريه، ستيفاني عازار، فرح مهنا، وأداء فردي من دانييل لفللوف، ونتالي غضبان، جولي سمارة، جويس غرابيت، روزالي جيران، لين سليمان، روي سمعان، ومارك سمعان، مقدّمين تنوّعاً أدائياً لافتاً تفاعل معه الحضور.

447A4883 أمسية ميلادية لجوقة الفرح الوسطى في كنيسة سيدة دمشق

ورافق الجوقة على آلة البيانو كلٌّ من لين سليمان وغدي عيسى، في حين أكدت الأمسية حضور الموسيقا الكورالية كجزء أصيل من احتفالات الميلاد، ورسّخت رسالة العيد القائمة على المحبة والرجاء والسلام.

يشار إلى أن الجوقة الوسطى في جوقة الفرح تضم شباباً من صف الحادي عشر إلى السنة الجامعية الثانية.

447A4904 أمسية ميلادية لجوقة الفرح الوسطى في كنيسة سيدة دمشق
447A4884 أمسية ميلادية لجوقة الفرح الوسطى في كنيسة سيدة دمشق
447A4890 أمسية ميلادية لجوقة الفرح الوسطى في كنيسة سيدة دمشق
447A4891 أمسية ميلادية لجوقة الفرح الوسطى في كنيسة سيدة دمشق
447A4902 أمسية ميلادية لجوقة الفرح الوسطى في كنيسة سيدة دمشق
وزير الثقافة السوري يطرح خلال لقاء في حلب رؤى الانتقال من الرقابة إلى رعاية المبادرات
افتتاح معرض منتجات المرأة الريفية في مبنى زراعة ريف دمشق
النواعير والحرية يفوزان على الكرامة واليرموك في مباريات الدوري السوري لكرة السلة للرجال
جولة فريق وزارة التربية والتعليم وعدد من المنظمات على مدارس ريف إدلب الجنوبي للاطلاع على واقع المدارس ‏التي دمرها النظام البائد
مديرية الإسعاف والطوارئ في حماة تنفذ تدريباً مشتركاً لتعزيز الجاهزية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك