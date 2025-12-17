أمسية ميلادية لجوقة الفرح الوسطى في كنيسة سيدة دمشق

دمشق-سانا

أحيت جوقة الفرح الوسطى أمسية ميلادية بعنوان «هللويا… وعلى الأرض السلام» في كنيسة سيدة دمشق، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد، في أجواء روحية احتفالية جمعت الترتيل الديني بالأغنية الميلادية الشرقية والعالمية.

أغنيات وميداليات ميدانية

وقادت الأمسية المايسترو باولا العاقل، حيث قدّمت الجوقة برنامجاً موسيقياً متنوعاً ضمّ تراتيل وأعمالاً ميلادية معروفة، من بينها: هلمّوا أيها المؤمنون، هللويا بضيعة صغيرة، هللويا ولد المسيح، أجراس العيد، أنت ترفعني، نتمنى لكم عيد ميلاد سعيد، إلى جانب ميداليات ميلادية عكست أجواء الفرح والسلام.

أصوات فردية تطل من الجوقة

وشارك في أداء الأعمال عدد من الأصوات الفردية من أعضاء الجوقة، هم: جولي ماشطة، ليا كوريه، ستيفاني عازار، فرح مهنا، وأداء فردي من دانييل لفللوف، ونتالي غضبان، جولي سمارة، جويس غرابيت، روزالي جيران، لين سليمان، روي سمعان، ومارك سمعان، مقدّمين تنوّعاً أدائياً لافتاً تفاعل معه الحضور.

ورافق الجوقة على آلة البيانو كلٌّ من لين سليمان وغدي عيسى، في حين أكدت الأمسية حضور الموسيقا الكورالية كجزء أصيل من احتفالات الميلاد، ورسّخت رسالة العيد القائمة على المحبة والرجاء والسلام.

يشار إلى أن الجوقة الوسطى في جوقة الفرح تضم شباباً من صف الحادي عشر إلى السنة الجامعية الثانية.