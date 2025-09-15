الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 15 من أيلول 2025

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “العصور الحجرية في العصور ما قبل التاريخ”، للباحث الأثري أمجد القاضي، في مخبر قسم الآثار بكلية الآداب بجامعة دمشق، الساعة الـ 10.30 صباحاً.

2- حلقة كتاب للأطفال بعنوان “إنزال الشجاع من الشجرة”، تقدمها إليانا علي، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 -الإطلاق الرسمي لمشروع متحف سجون سوريا، في القاعة الشامية بالمتحف الوطني، الساعة الـ 6 مساء.

4 -انطلاق تظاهرة سينما الثورة السورية في مسرح الدراما بدار الأوبرا، من خلال عرض فيلم نزوح بطولة سامر المصري، الساعة الـ 7 مساء.

5 -عرض أفلام “قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، ماما وبابا، آخر راجل في العالم”، في صالة سينما سيتي من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساء.

حمص:

1 -معرض إيقاعات خطية للفنان منير الشعراني في المسرح الأرثوذكسي، الساعة الـ 4 عصراً.

2 -الفعالية الثقافية الفنية “ثبت جذورك”، في قاعة المعارض بمديرية الثقافة، الساعة الـ 6 مساء.

حلب:

1 -افتتاح معرض جسور الثقافي الفني المنوع في منارة حلب القديمة بالسبع بحرات، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض أفلام” أسلحة، الدار، ريستارت، الشاطر، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.