الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ13 من أيلول 2025

دمشق:

1 – عرض فيلم الكرتون المدبلج “شجاعة” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام “قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، ماما وبابا، آخر راجل في العالم”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساءً.

حمص:

1 – ورشة تدريبية بعنوان “مهارات الحوار آداب وقيم” للباحث نورس العبد الله، في مديرية الثقافة بحمص، من الساعة الـ 10 صباحاً لغاية الساعة الـ 3 عصراً.

2 – عرض الفيلم التسجيلي “خلفية”، للمخرج خالد عبد الواحد، ضمن مهرجان أيام الوثائقيات السورية، في دير الآباء اليسوعيين ببستان الديوان، الساعة الـ 7.30 مساءً.

حلب:

1 – ندوة بعنوان “الاقتصاد السوري والآفاق التنموية وتحدي الحوكمة الرشيدة”، للدكتور أسامة القاضي في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

2 ـ عرض أفلام” أسلحة، الدار، ريستارت، الشاطر، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.