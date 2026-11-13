الجمعة 13 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: لنسج الشراكات وتطوير التعاون.. دمشق تجمع موردي الأقمشة الأتراك وصناع الألبسة السوريين
بحث
بحث
sana-logo-mobile

لنسج الشراكات وتطوير التعاون.. دمشق تجمع موردي الأقمشة الأتراك وصناع الألبسة السوريين

ندوة في ثقافي الباب تناقش واقع الاقتصاد السوري ودور التحول الرقمي في التنمية
إقامة السباق الأول للخيول العربية الأصيلة في نادي الفروسية بمدينة حماة
جامعة دمشق تطلق أول مؤتمر دولي لهندسة الصناعات النسيجية
مدينة تشرين الرياضية في دمشق، خطة استثمارية لإعادة التأهيل والتطوير
اتفاقية تعاون لاستكمال مشروع التحول الرقمي لعلاج ‏الأورام في مشفى البيروني الجامعي بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى