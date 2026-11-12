برنامج جديد أطلقه الهلال الأحمر السوري مع الصليب الأحمر السويدي يمتد بين 2026 و2028
مشاهد جوية لبلدة كسب بريف اللاذقية
يوم دراسي للطلاب من داخل مدارس ريف درعا الشرقي
سوريا تبحث في مؤتمر المناخ بتركيا آليات تمويل مشاريع التكيُّف والإنذار المبكر
وزير الإدارة المحلية لـ سانا: سوريا تضع استعادة النظم البيئية ضمن أولوياتها
تشييع متطوع في الدفاع المدني قضى خلال عمليات إتلاف مخلفات الحرب في ريف حلب
محافظة حماة تطلق الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية بتكلفة تبلغ 1.5 مليار دولار
وفد سوري يشارك في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي لبحث فرص الاستثمار
Sign in to your account
تذكرني