وقفة لأهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأندوف ببلدة نبع الفوار

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توافد الأهالي إلى قلعة حلب للمشاركة بحفل الافتتاح احتفاء بيوم السياحة العالمي
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سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي بعد الإفطار
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