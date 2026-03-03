عودة طوعية لمئات اللاجئين السوريين من لبنان عبر منفذ جوسية الحدودي في ريف حمص

تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع استبدال أجزاء من شبكة المياه في مدينة زملكا بالغوطة الشرقية
اتحاد الطلبة في طرطوس يطلق فعاليات أسبوع التحرير تحت شعار “تحرير وتجديد”
السيد الرئيس أحمد الشرع يهنّئ الشعب السوري في ذكرى انطلاق عملية ردع العدوان
محاضرة حول الكشف عن سرطان الثدي في المركز الثقافي العربي بالسقيلبية
انطلاق دوري الأبطال الصغار ومسير الفرح في دير الزور بمناسبة اليوم العالمي للطفل
