عودة طوعية لمئات اللاجئين السوريين من لبنان عبر منفذ جوسية الحدودي في ريف حمص
وزير الطوارئ لـ سانا: نعمل على تأمين وصول آمن وكريم لأهلنا العائدين من لبنان إلى بلداتهم
إفطار جماعي للأطفال الأيتام وذويهم في حوض اليرموك بريف درعا الغربي
إدارة المنطقة الشمالية في إدلب تقيم مأدبة إفطار وحفل تكريم لأسر الشهداء
جولات رقابية على محال بيع الفروج في دير الزور للتأكد من سلامتها والتزام البائعين بالأسعار
انطلاق مهرجان “صنع في سوريا – سوق رمضان الخير” في مدينة المعارض القديمة بدمشق
سوريون عالقون في قطر بعد توقف حركة الطيران والسفارة السورية في الدوحة تتابع أوضاعهم
تربية حمص تواصل ترميم المدارس في القصير استجابة لمتطلبات الأهالي العائدين إلى المدينة
Sign in to your account
تذكرني