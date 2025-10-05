كيف استعدت دائرة إزرع في ريف درعا لإجراء انتخابات مجلس الشعب؟
أعضاء الهيئة الناخبة يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشعب في مركز قطنا الانتخابي بريف دمشق
انتشار قوى الأمن الداخلي في مدينة إزرع لتأمين انتخابات مجلس الشعب
ماذا يتمنى أهالي اللاذقية من أعضاء مجلس الشعب الجديد؟
من التحدي إلى الأثر.. تيد إكس شارع الدبلان يطلق صالونه الأول في حمص
مطالب أصحاب الفعاليات التجارية من مجلس الشعب
عدد من أهالي دير الزور يتحدثون عن مطالبهم من مجلس الشعب
“كرمس المحبة” فعالية في اللاذقية لعرض مواهب ومشاريع ذوي الإعاقة
