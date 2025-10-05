كيف استعدت دائرة إزرع في ريف درعا لإجراء انتخابات مجلس الشعب؟

بمشاركة السيد الرئيس أحمد الشرع.. اللحظات الأولى لبدء أعمال القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة
المنتجات الغذائية الوطنية.. تنوع وجودة في أجنحة معرض دمشق الدولي
وزير النقل: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنجاح أي فرص استثمارية في قطاع النقل
الدفاع المدني السوري يؤمن خروج عائلات من السويداء، وإيصالهم إلى محافظة حلب
كلمة القائد العسكري فضل الله الحجي في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
