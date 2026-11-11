وفد من وزارة الصناعة يبحث في درعا سبل دعم القطاع الصناعي ومعالجة تحدياته.
كاميرات المراقبة التموينية.. رقابة مباشرة لتعزيز الشفافية وضبط العمل في الأسواق.
“جسور سوريّة” مبادرة تسلط الضوء على تاريخ الرقة وتراثها
55 منشأة صناعية وغذائية وتجارية في اللاذقية حظيت بالتكريم بعد تطوير تجهيزاتها وآليات عملها
250 أسرة تعود من مخيمات الرقة إلى مناطقها الأصلية وتتسلم المساعدات
العدالة الانتقالية تبحث مع المؤسسات الإعلامية آليات تعزيز الشراكة وتطوير قنوات التنسيق
مؤتمر طب حديثي الولادة ينطلق في دمشق بمشاركة أطباء من المحافظات والمغترب
وصول الرئيس الشرع إلى مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ”COP31” في أنطاليا
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