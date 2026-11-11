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Reading: وفد من وزارة الصناعة يبحث في درعا سبل دعم القطاع الصناعي ومعالجة تحدياته.
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وفد من وزارة الصناعة يبحث في درعا سبل دعم القطاع الصناعي ومعالجة تحدياته.

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