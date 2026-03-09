عملية إحصاء شاملة للثروة الحيوانية في محافظة درعا

معرض “ألوان النصر” في دمشق لوحات تجسد تحرير سوريا وصمود غزة
مشاهد جوية للعرض العسكري في مدينة حمص بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير
رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في زيارته الأولى لجمهورية تركيا
مراسم تشييع رسمية في المشفى الوطني بإدلب لشهيد من الجيش العربي السوري
مشروع لتأهيل وتجميل محور شارع الثورة حتى جسر الفيحاء في مدينة دمشق
