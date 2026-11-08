وزيرا التربية والتعليم العالي يفتتحان مدرسة التكنولوجيا المتقدمة في دمشق.
افتتاح مخبزي البياضة وبابا عمرو في حمص يحسّن توفر الخبز ويخفف أعباء التنقل
آلاف السوريين يشاركون في فعالية “الإمارات تحب سوريا” بدبي
السيول تكشف أجزاء من موقع الطويحينة الأثري في تدمر بريف حمص الشرقي
الخدمات الفنية تستبدل بلاطات جسر العبارة على طريق الرقة-المشرفة-تل أبيض المركزي
السورية للكهرباء توقع اتفاقية مع WASION الصينية لتوريد 6.5 ملايين عداد ذكي
جبل عنتر… حارس البادية في تدمر
أزمة المياه تعرقل استقرار العائدين إلى جبل العمور في بادية حمص
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