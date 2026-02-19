أسواق مدينة حماة في أول أيام شهر رمضان المبارك

كلمة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال إطلاق فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”
تكريم نحو 200 من ذوي شهداء الكوادر الطبية في محافظتي دمشق وريفها
عودة الشركات التركية إلى السوق السورية رافعة جديدة للاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار
وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التعاون المشترك
ورشة تدريبية في مديرية التنمية الإدارية للعاملين بمديرية الإعلام في إدلب
