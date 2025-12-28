وفد رسمي يقدم واجب العزاء بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحمص
المؤتمر الصحفي لحاكم مصرف سوريا المركزي للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة
استقبال رسمي وشعبي للمقاتل السابق إبراهيم سليمان العلي عند وصوله لبلدته شيزر في ريف حماة
انعقاد اليوم العلمي الأول للجمعية السورية الأمريكية للتغذية في دمشق
لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تطلق برنامج الإفصاح الطوعي والمنصة الإلكترونية له
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق تكرم ذوي شهدائها ومعتقليها
استهداف عناصر قوى الأمن الداخلي بالغاز المسيل للدموع من قبل فلول النظام البائد في طرطوس
إشهار الجمعية السورية الأمريكية للتغذية في دمشق
