استقبال رسمي وشعبي للمقاتل السابق إبراهيم سليمان العلي عند وصوله لبلدته شيزر في ريف حماة

تنفيذ أعمال تجميلية داخل المتحف الوطني في اللاذقية
إنارة شجرة الميلاد في حي المدينة بحماة
الرئيس الشرع يحيي أبناء الجالية السورية أمام البيت الأبيض عقب انتهاء لقائه بالرئيس ترامب
تكريم 102 طالب وطالبة، من الخريجين الأوائل في جامعة حلب بالمناطق المحررة، بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب
أهالي حماة يروون حكايات الفرح في مهرجان “ربيع حماة”
