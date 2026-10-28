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وفد سوري يشارك في مؤتمر بإسطنبول حول وحدة الأمة الوسط

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نماذج فاخرة من المصحف الشريف في أجنحة معرض دمشق الدولي للكتاب
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