وديع حاج حمود.. من جبهات القتال ومعاناة البتر إلى قبة مجلس الشعب

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حكايات من خلف الجدران.. حين أنقذ السوريون آثار إدلب من نيران الحرب
ورشة عمل بين وزارة النقل وهيئة الرقابة لتعزيز الحكومة والشفافية
إجراء عمليات نوعية للزرق العيني في مشفى اللاذقية بمشاركة طبيب مغترب
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مزارعو رأس العين شمال الحسكة يواصلون زراعة القطن وسط أعباء الإنتاج والري
المكتب القنصلي الجديد في حماة ينجز من 2000 إلى3000 معاملة يومياً
تجهيزات مكثفة في مديرية التربية والتعليم بالرقة لاستقبال العام الدراسي الجديد
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