مدير عام نقل الركاب: نقل خطوط درعا والسويداء إلى كراج ‏الجنوب الجديد يهدف لتخفيف الازدحام

دمشق-سانا‏

أكد مدير عام المؤسسة العامة لنقل الركاب عمر قطان، أن قرار ‏نقل خطوط محافظتي درعا والسويداء من مركز انطلاق باب ‏مصلى إلى المركز الجديد في شارع الثلاثين بدمشق، يأتي في ‏إطار تخفيف الازدحام المروري داخل مركز المدينة، وتنظيم ‏حركة النقل بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين‎.‎

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وأشار قطان في تصريح خاص لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، ‏إلى أن المؤسسة استمعت إلى مطالب السائقين والمواطنين الذين ‏نفذوا اليوم صباحاً وقفة احتجاجية في كراج باب مصلى، ‏اعتراضاً على قرار نقل المركز إلى شارع الثلاثين، موضحاً أن ‏حركة النقل لم تتوقف، وإنما شهدت توقفاً جزئياً ومؤقتاً خلال ‏فترة الاحتجاج، قبل أن تعود إلى طبيعتها‎.‎

حفظ حقوق السائقين والركاب

وأضاف قطان: إن المؤسسة تعاملت مع المطالب بإيجابية، ‏وستعمل على تأمين جميع المتطلبات التي تضمن استمرار ‏الخدمة وحفظ حقوق السائقين والركاب، مؤكداً في الوقت ذاته ‏أن عملية نقل مركز الانطلاق ستتم بشكل تدريجي وفق الخطة ‏المعتمدة‎.‎



‎ ‎وأوضح قطان أن السرافيس والحافلات لا تزال تعمل حالياً من ‏مركز الانطلاق القديم، على أن يجري الانتقال إلى الكراج ‏الجديد بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرارية ‏الخدمة وعدم تأثر حركة الركاب‎.‎

تسهيل تنقل الركاب

وبيّن قطان أن المؤسسة ستطلق خط نقل داخلي يربط كراج ‏الجنوب الجديد بمنطقة البرامكة، لتسهيل تنقل الركاب، كما سيتم ‏تشغيل خط مؤقت لمدة أسبوع تقريباً بين الكراج القديم في باب ‏مصلى والكراج الجديد، بهدف ضمان انسيابية حركة النقل خلال ‏المرحلة الانتقالية وخدمة المواطنين‎.‎

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وأكد قطان أن الهدف من نقل خطوط النقل بين المحافظات إلى ‏أطراف المدينة يتمثل في تخفيف الكثافة المرورية داخل دمشق، ‏لافتاً إلى أن هذه الخطوط تخدم محافظات خارج العاصمة، ما ‏يجعل نقلها إلى الكراج الجديد خطوة تنظيمية تسهم في تحسين ‏واقع النقل وتخفيف الازدحام‎.‎

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وأشار قطان إلى أن المؤسسة ملتزمة بتلبية الاحتياجات التشغيلية ‏اللازمة لضمان جودة الخدمة، مع استمرار تنفيذ خطة نقل مركز ‏الانطلاق بشكل تدريجي، بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز ‏كفاءة قطاع النقل‎.‎

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وكانت محافظة دمشق أعلنت في الـ 23 من حزيران الماضي نقل ‏مركز انطلاق خطي درعا والسويداء من باب مصلى إلى مركز ‏الانطلاق الجديد في شارع الثلاثين، بعد إعادة تأهيله، على أن ‏يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من تموز.