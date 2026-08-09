تحديثات في عمل القنصلية السورية بجدة تنعكس على الخدمات المقدمة للسوريين المقيمين في السعودية

المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل تقديم خدماتها لجميع الإعلاميين في داخل سوريا وللوفود الصحفية الخارجية
وزير العدل الدكتور مظهر الويس لوفد من تجار دمشق: لا قرارات نهائية بشأن التمديد الحكمي للإيجار
العمل الدولية تطلق في دمشق ورشة لرفع كفاءة غرف الصناعة وتطوير قدراتها
افتتاح مكتب لصندوق حياة للتمويل الأصغر في حلب لتوسيع دائرة خدماته
تفاعل جماهيري وروح رياضية عالية ترفع مستوى منافسات كرة السلة السورية
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