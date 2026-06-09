مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية

IMG 1473 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية

حمص-سانا‌‎ ‎

أعادت الشركة العامة لمصفاة حمص تشغيل الوحدة رقم 21، ‏المعروفة باسم “الوحدة التشيكية” بعد تنفيذ صيانة شاملة لكل ‏معداتها وأجهزتها، بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية وزيادة إنتاج ‏المشتقات النفطية لتلبية احتياجات السوق السورية‎.‎

IMG 1427 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية

وأوضح المدير العام لمصفاة حمص، المهندس خالد عبد الكريم محمد علي في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الوحدة رقم 21 عادت إلى ‏التشغيل بطاقة تصميمية تبلغ نحو 1.7 مليون طن سنوياً بعد إجراء ‏صيانة عامة وشاملة لأجزائها ومعداتها، مبيناً أنه تمت صيانة برج ‏التقطير الرئيسي والثانوي، وفرن الوحدة، بالإضافة إلى تصنيع ‏أربع حزم للمبادلات الحرارية بعد وصول شحنة الأنابيب النحاسية، ‏وتم تصنيع حزمتين للمبردات الهوائية، وصيانة الأجهزة الدقيقة ‏والمضخات، وذلك بواسطة كوادر محلية‎.‎

وأشار محمد علي إلى أن إعادة تشغيل الوحدة تسهم في إنتاج ‏مختلف المشتقات النفطية، منها مادة النفتا والكيروسين والمازوت ‏والفيول، ما يسهم في رفد السوق المحلية وضمان استمرارية ‏توريد المشتقات النفطية الضرورية‎.‎

بدوره أكد مدير الإنتاج في المصفاة المهندس فراس علي أن الوحدة ‌‏21 تقوم بتكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية الأساسية، بما في ‏ذلك الفيول اللازم لتشغيل المحطات الحرارية وأقسام المصفاة، ‏موضحاً أن عملية الصيانة واجهت صعوبات ناجمة عن النقص ‏الحاد في قطع الغيار، وتمت معالجتها بتأمين المستلزمات الأساسية، و‏لا سيما الأنابيب النحاسية اللازمة للمبادلات، بالاعتماد الكامل على ‏الكوادر والخبرات المحلية‎.‎

وأشار علي إلى أن عدد الوحدات العاملة في مصفاة حمص ست ‏وحدات إنتاجية، بينها وحدتان للتقطير الجوي، إضافة إلى وحدات ‏لإنتاج البنزين‎.‎

وتعتبر مصفاة حمص من أهم المنشآت النفطية في سوريا، وتلعب ‏دوراً أساسياً في تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات ‏النفطية، وتأتي أعمال الصيانة الدورية والوحدات الجديدة ضمن ‏خطة الشركة لضمان استمرارية الإنتاج‎.‎

IMG 1386 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
IMG 1342 1 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
IMG 1401 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
IMG 1346 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
IMG 1421 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
IMG 1355 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
IMG 1359 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
IMG 1360 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
IMG 1365 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
IMG 1373 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
IMG 1417 مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية
وزير الرياضة والشباب يفتتح صالة الشهباء الرياضية في حلب بعد إعادة تأهيلها
محافظ اللاذقية يطلع على سير العمل بمديرية المالية ويؤكد أهمية تبسيط الإجراءات
زهور شقائق النعمان بالقرب من برج الغاردينيا في مدينة حمص تشكل لوحة ربيعية نابضة بالجمال
مشاركة فاعلة ضمن ملتقى شباب ريف دمشق تحضيراً للمؤتمر الوطني للشباب
افتتاح مكتبي بريد في مدينة حماة لتعزيز الخدمات البريدية والمالية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك