مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات ‏النفطية للسوق المحلية

حمص-سانا‌‎ ‎

أعادت الشركة العامة لمصفاة حمص تشغيل الوحدة رقم 21، ‏المعروفة باسم “الوحدة التشيكية” بعد تنفيذ صيانة شاملة لكل ‏معداتها وأجهزتها، بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية وزيادة إنتاج ‏المشتقات النفطية لتلبية احتياجات السوق السورية‎.‎

وأوضح المدير العام لمصفاة حمص، المهندس خالد عبد الكريم محمد علي في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الوحدة رقم 21 عادت إلى ‏التشغيل بطاقة تصميمية تبلغ نحو 1.7 مليون طن سنوياً بعد إجراء ‏صيانة عامة وشاملة لأجزائها ومعداتها، مبيناً أنه تمت صيانة برج ‏التقطير الرئيسي والثانوي، وفرن الوحدة، بالإضافة إلى تصنيع ‏أربع حزم للمبادلات الحرارية بعد وصول شحنة الأنابيب النحاسية، ‏وتم تصنيع حزمتين للمبردات الهوائية، وصيانة الأجهزة الدقيقة ‏والمضخات، وذلك بواسطة كوادر محلية‎.‎

وأشار محمد علي إلى أن إعادة تشغيل الوحدة تسهم في إنتاج ‏مختلف المشتقات النفطية، منها مادة النفتا والكيروسين والمازوت ‏والفيول، ما يسهم في رفد السوق المحلية وضمان استمرارية ‏توريد المشتقات النفطية الضرورية‎.‎

بدوره أكد مدير الإنتاج في المصفاة المهندس فراس علي أن الوحدة ‌‏21 تقوم بتكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية الأساسية، بما في ‏ذلك الفيول اللازم لتشغيل المحطات الحرارية وأقسام المصفاة، ‏موضحاً أن عملية الصيانة واجهت صعوبات ناجمة عن النقص ‏الحاد في قطع الغيار، وتمت معالجتها بتأمين المستلزمات الأساسية، و‏لا سيما الأنابيب النحاسية اللازمة للمبادلات، بالاعتماد الكامل على ‏الكوادر والخبرات المحلية‎.‎

وأشار علي إلى أن عدد الوحدات العاملة في مصفاة حمص ست ‏وحدات إنتاجية، بينها وحدتان للتقطير الجوي، إضافة إلى وحدات ‏لإنتاج البنزين‎.‎

وتعتبر مصفاة حمص من أهم المنشآت النفطية في سوريا، وتلعب ‏دوراً أساسياً في تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات ‏النفطية، وتأتي أعمال الصيانة الدورية والوحدات الجديدة ضمن ‏خطة الشركة لضمان استمرارية الإنتاج‎.‎