من التعلّم الذاتي إلى الحلم الكبير.. رحلة شاب من اللاذقية في رياضة الباركور

مشاهد من تدريبات الطيارين الشراعيين قبل المشاركة في احتفالات عيد التحرير بدمشق
محاضرة لمدرب التنمية البشرية السعودي ياسر الحزيمي ضمن فعاليات معرض الكتاب
أهالٍ وطلاب يزورون معرض “نتذكر ونقاوم” في معضمية الشام بريف دمشق
احتفال جماهيري واسع في درعا بالذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية
ضمن مبادرة “سوريا أبشري” وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية إلى مطار دمشق الدولي
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