مشاهد من المهرجان الدعوي “رمضان.. إيمان يجمعنا” الذي نظمته مديرية أوقاف الرقة

مدينة إدلب قبل العيد.. أسواق عامرة وأجواء آمنة
مشاهد جوية لحملة “تفتناز بدنا نعمرها” المجتمعية.
مهرجان النصر في يبرود للتسوق ربط المنتج مع المستهلك
افتتاح مدرسة جوبر المشرع بريف حمص بعد إعادة تأهيلها وترميمها
افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى حماة الوطني بعد الترميم وإعادة التأهيل
