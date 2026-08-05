تقنيات متقدمة في الأطراف الصناعية بمعرض ”Medica Scope 2026” بدمشق
من قطعة جلد إلى تحفة إبداعية.. حكاية أم وابنتها تصنعان الفن
ناصر المقداد .. طالب من درعا يثبت حضوره في قائمة المتفوقين بشهادة الثانوية العامة
افتتاح معمل شركة الفراء المتحدة في مدينة عدرا الصناعية بشراكة سورية صينية
توقيع كتاب للباحث خلدون الشمعة ضمن مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي
مشاركون في Medica Scope 2026 لـ سانا: المعرض يعزز الشراكات ويدعم الصناعة الوطنية الدوائية
من سنوات الحرب إلى حلم كلية الطب.. فاروق قاسم يحصد العلامة التامة في الثانوية العامة بإدلب
من التهجير إلى التفوق.. شهد عكلة تكتب حكاية نجاحها
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