انطلاق أعمال إعادة تأهيل جسر الميادين في ريف دير الزور الشرقي

دورة تدريبية في قصر الثقافة بحمص لإحياء حرفة صناعة أطباق القش التراثية
في يوم الطيار العالمي.. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تحتفي بطواقمها الجوية
من الخشب تولد الحكاية.. حرفيون يبدعون في صناعة الخشبيات والبيوت الريفية
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محافظة دمشق تطلق مسارات التنمية المحلية تحت شعار “نهضة تُروى” لتعزيز التواصل مع الأهالي
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