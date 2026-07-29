دورة تدريبية في درعا حول التعامل مع الحالات الطارئة والإخلاء والإسعاف

درعا-سانا

نظّمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمنطقة الجنوبية، دورة تدريبية اليوم الأربعاء، في مقرها بدرعا، شارك فيها عدد من الموظفين في مؤسسات القطاع العام، بهدف اكتساب معارف حول التعامل مع الحالات الطارئة وخطط الإخلاء والإسعاف.

وتتضمن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول إعداد وتنفيذ خطط الإخلاء الآمن للمباني الحكومية، ومبادئ الإسعافات الأولية، وآليات الاستجابة السريعة للحوادث، إضافة إلى التعريف بأحدث المستجدات والإجراءات المعتمدة في إدارة المخاطر والكوارث، بما يسهم في تعزيز سلامة العاملين والمراجعين.

وأكد يوسف أبو حصيني مدير دائرة التمكين في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمنطقة الجنوبية في تصريح لـ سانا، أن برنامج التدريب يهدف إلى بناء كوادر قادرة على التصرف السليم في حالات الطوارئ، والحد من المخاطر المحتملة، من خلال تطبيق إجراءات الوقاية والاستجابة وفق خطط مدروسة ومعايير حديثة.

وأشار أبو حصيني إلى أن الدورة ستشمل أيضاً تدريب الكوادر المشاركة على كيفية التعامل بشكل عملي مع بعض الحالات الإسعافية، كالكسور والحروق والجروح، واستخدام أسطوانات إطفاء الحرائق وكيفية وضع خطط طوارئ بشكل صحيح ضمن الدوائر الحكومية.

بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا معين زيدان، أهمية اتباع مثل هذه الدورات لترسيخ المهارات العملية ورفع مستوى الجاهزية لجميع العاملين في مختلف القطاعات.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة برامج تنفذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتعزيز ثقافة الوقاية والاستعداد، وتطوير قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة عند وقوع أي طارئ.