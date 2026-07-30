برعاية الخارجية.. اليابان والموئل توقعان اتفاقية لدعم الإعمار الحضري وإدارة النفايات في حمص
افتتاح محكمة الصلح في مدينة تادف لتسهيل الخدمات القضائية على الأهالي.
يافعة تتوج بالمركز الأول وتحرز الكأس الذهبي في بطولة الحساب الذهني بطرابلس في لبنان.
أطفال صناع الأثر يستكشفون تراث حمص بين الأسواق القديمة والحمام العثماني
معاناة يومية لأهالي حلب جراء انقطاع المياه.. وجهود متواصلة لإعادة الخدمة
وزارة الثقافة تطلق مديرية البحث والترجمة والنشر في المكتبة الوطنية السورية
لأول مرة في سوريا.. السياحة تطلق تطبيق «My Syria» للخدمات السياحية والضيافة الرقمية
المركزي السوري يوقع اتفاقية لفتح حساب لدى البنك المركزي التركي
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