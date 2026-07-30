افتتاح محكمة الصلح في مدينة تادف لتسهيل الخدمات القضائية على الأهالي.

أطفال يقتنون كتبهم الأولى من معرض دمشق الدولي للكتاب
ورشة عمل في تربية حمص للتعريف بمهام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
كيف تُدار إجراءات التحقيق داخل المحكمة المسلكية وما آليات ضمان العدالة للعاملين؟
عرض طيران مروحي خلال فعاليات المعرض العسكري للثورة السورية في مدينة المعارض بريف دمشق
كلمة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني خلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى