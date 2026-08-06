فرق الدفاع المدني تبدأ الحفر الجانبي لانتشال جثمان شاب داخل بئر في المخرم الفوقاني ‏بحمص

حمص-سانا‏

بدأت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حمص اليوم ‏الخميس، تنفيذ عمليات الحفر الجانبي باستخدام الآليات الهندسية الثقيلة، بهدف الوصول ‏إلى جثمان الشاب الذي توفي داخل بئر في منطقة المخرم الفوقاني بريف المحافظة ‏الشرقي وانتشاله.‏

وذكر الدفاع المدني في قناته على التلغرام، أن فرقه تلقت مساء الثلاثاء الماضي بلاغاً يفيد ‏بسقوط شاب داخل البئر، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ إلى الموقع، وبدأت محاولات ‏الوصول إليه باستخدام المعدات المتخصصة ومنظومات الحبال، وعملت على ضخ ‏الأوكسجين بشكل مستمر داخل البئر، إلا أن ضيق فوهة البئر التي يبلغ قطرها نحو 40 ‏سنتيمتراً، وعمقه البالغ نحو 40 متراً، حالا دون الوصول إليه، حيث كان عالقاً على ‏عمق يقارب 20 متراً.‏

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه تواصل حالياً أعمال الحفر الجانبي للوصول إلى موقع ‏جثمان الشاب وانتشاله، وسط صعوبات كبيرة نتيجة طبيعة الأرض الصخرية.‏