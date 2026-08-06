فرق الدفاع المدني تبدأ الحفر الجانبي لانتشال جثمان شاب داخل بئر في المخرم الفوقاني ‏بحمص

photo 2026 08 06 10 58 43 فرق الدفاع المدني تبدأ الحفر الجانبي لانتشال جثمان شاب داخل بئر في المخرم الفوقاني ‏بحمص

حمص-سانا‏

بدأت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حمص اليوم ‏الخميس، تنفيذ عمليات الحفر الجانبي باستخدام الآليات الهندسية الثقيلة، بهدف الوصول ‏إلى جثمان الشاب الذي توفي داخل بئر في منطقة المخرم الفوقاني بريف المحافظة ‏الشرقي وانتشاله.‏

وذكر الدفاع المدني في قناته على التلغرام، أن فرقه تلقت مساء الثلاثاء الماضي بلاغاً يفيد ‏بسقوط شاب داخل البئر، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ إلى الموقع، وبدأت محاولات ‏الوصول إليه باستخدام المعدات المتخصصة ومنظومات الحبال، وعملت على ضخ ‏الأوكسجين بشكل مستمر داخل البئر، إلا أن ضيق فوهة البئر التي يبلغ قطرها نحو 40 ‏سنتيمتراً، وعمقه البالغ نحو 40 متراً، حالا دون الوصول إليه، حيث كان عالقاً على ‏عمق يقارب 20 متراً.‏

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه تواصل حالياً أعمال الحفر الجانبي للوصول إلى موقع ‏جثمان الشاب وانتشاله، وسط صعوبات كبيرة نتيجة طبيعة الأرض الصخرية.‏

وفد استثماري سعودي يطلع على فرص الاستثمار في ‏اللاذقية‎ ‎
أهالي طرطوس: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لن تنجح في النيل من وحدة الشعب السوري
مديرية الرياضة والشباب باللاذقية تواصل إعادة تأهيل الملعب البلدي
الطوارئ تدعو أهالي تل العقارب بريف حلب للاستعداد لإخلاء محتمل مع استمرار ارتفاع منسوب السيول
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بمعظم مناطق سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك