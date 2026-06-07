السورية للحبوب تستكمل استعداداتها لاستلام وتسويق القمح في ريف دمشق

دمشق-سانا



استكملت المؤسسة السورية للحبوب استعداداتها لاستلام محصول القمح للموسم الحالي في محافظة ريف دمشق، عبر تجهيز مراكز الاستلام، وتأمين مستلزماتها الفنية والإدارية لضمان انسيابية عمليات الاستلام والتسويق.



وأوضح مدير التسويق في المؤسسة سلطان الأحمد في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المؤسسة خصصت ثلاثة مراكز لاستلام الأقماح، هي مراكز الكسوة وتشرين والغزلانية، مبيناً أن مزارعي محافظة القنيطرة سيسلمون إنتاجهم في مركز الكسوة، مع منحهم بدل نقل، دعماً لعملية التسويق، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم.



وأضاف الأحمد: إنه جرى تجهيز كامل للمراكز من حيث الكوادر الفنية والإدارية المدربة، إضافة إلى تأمين أجهزة القبان الإلكتروني والحواسيب وخدمات الكهرباء والإنترنت اللازمة لتشغيل التطبيقات الخاصة بالمحاسبة وعمليات الوزن، فضلاً عن تأمين القرطاسية وكاميرات المراقبة.



ولفت الأحمد إلى أنه تم تجهيز المخابر في مراكز الاستلام بكامل المستلزمات الفنية لفحص الأقماح وتحديد مواصفاتها وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقة عملية الاستلام، مشيراً إلى أن عمليات الشراء لم تبدأ حتى تاريخه.



وتعمل المؤسسة السورية للحبوب على تجهيز مراكز الاستلام والتخزين في مختلف المحافظات قبل انطلاق موسم تسويق القمح، من خلال تأمين البنية الفنية واللوجستية والكوادر المختصة، بهدف استلام المحصول من المزارعين بأفضل الظروف، وضمان المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الحبوب.