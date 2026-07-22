فنانون من حلب ينثرون زهور الحب والسلام في إعزاز.. معرض جوّال يجمع الجمال والمحبة
وزير الثقافة يبحث مع نظيره الأردني في عمان تطوير برامج التبادل الثقافي
مركز الأطراف الصناعية بحمص يقدم خدمات مجانية للمرضى
إطلاق تجربة فرز النفايات من المصدر في حي الوعر الجديد بحمص
«ناس تكس 2026» يعزز فرص تطوير صناعات الديكور والمفروشات في سوريا
لقطات تظهر جمال شاطئ منطقة برج إسلام في محافظة اللاذقية
افتتاح مركز تنمية مجتمعية بمعرة مصرين لدعم ذوي الإعاقة
الزجل الشعبي في القصير… صوت الذاكرة الريفية على مسرح “ذاكرة البيادر”
Sign in to your account
تذكرني