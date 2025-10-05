أهالي مدينة دوما في ريف دمشق: الانتخابات حجر الأساس لإعادة الإعمار

حضور لافت للشركات المصرية في معرض دمشق الدولي
انطلاق المسابقة القرآنية الكبرى بمشاركة 372 متسابقاً
مشاهد جوية لحجم الدمار في حي الحجر الأسود بريف دمشق جراء قصف النظام البائد
تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين في فرع التأمينات الاجتماعية بريف دمشق
جمعية الهدف لذوي الإعاقة إرادة وتحد على مواصلة مسيرة الرياضة رغم الصعاب
