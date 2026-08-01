حملة تبرع بالدم في بيت سوا بريف دمشق لدعم مخزون بنوك الدم

ريف دمشق-سانا



نظّم مركز بيت سوا الصحي بريف دمشق، اليوم الجمعة، حملة تبرع بالدم، بالتعاون مع مديرية الصحة في ريف دمشق، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، والمؤسسة العامة لبنوك الدم، ومنظومة الإسعاف، والهلال الأحمر العربي السوري، بهدف دعم مخزون بنوك الدم بمختلف الزمر، ولا سيما الزمر النادرة، لتلبية احتياجات المشافي والمراكز الطبية والحالات الإسعافية.



وشهدت الحملة مشاركة عدد من أبناء المنطقة الذين بادروا إلى التبرع بالدم، في خطوة تعكس روح المسؤولية المجتمعية والتضامن الإنساني، وتسهم في تعزيز جاهزية القطاع الصحي وتأمين احتياجات المرضى والمصابين.

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس منطقة حرستا الصحية الدكتور لؤي إبراهيم، أن هذه الحملة تأتي استجابة للحاجة المستمرة إلى رفد بنوك الدم بوحدات جديدة، ولا سيما من الزمر النادرة، لضمان توفرها عند الحاجة، مشيراً إلى أن نجاح هذه الحملات يعتمد على وعي المجتمع، وتعاونه مع المؤسسات الصحية والإنسانية.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من حملات التبرع بالدم التي نُظمت خلال الفترة الماضية في عدد من مناطق ريف دمشق، بهدف تعزيز مخزون بنوك الدم، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشافي والمراكز الطبية، في إطار استمرار التعاون بين الجهات الصحية والإنسانية لنشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.



