ماذا قال الطبيب البيطري لـ سانا حول المعايير الصحية للمشاركة ببطولة جمال الخيول العربية؟
مشاركات واسعة ومنافسات مرتقبة في بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة
أعضاء مجلس الشعب يستمعون في إدلب لمطالب الأهالي وتحديات الواقع اليومي
جلسة حوارية في «ناس تكس 2026» تبحث تطوير التدريب المهني للصناعة النسيجية
اختتام “ناس تكس 2026”.. شراكات جديدة وآفاق واعدة لقطاع النسيج السوري
إطلاق مشروعي المدينة الإدارية وكليات الباب لتعزيز التعليم والخدمات بريف حلب
كلمة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول العدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين في سوريا
آخر أيام “ناس تكس 2026” زوار المعرض يودّعون أكبر تجمع دولي لشركات النسيج
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