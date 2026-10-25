وزير الطاقة يبحث في القاهرة التعاون مع «إيكاردا» في إدارة الموارد المائية

القاهرة-سانا‏

شارك وزير الطاقة محمد البشير في الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة من ‌‌‏”أسبوع ‏القاهرة للمياه“، التي انطلقت اليوم الأحد في العاصمة المصرية ‌‏القاهرة، بمشاركة ‏وزراء ورؤساء وفود وممثلي منظمات إقليمية ودولية، ‌‏لمناقشة قضايا مرتبطة ‏بقطاعي المياه والطاقة.

وذكر مراسل سانا أن البشير أجرى على هامش الفعالية ‏مباحثات مع المدير العام ‏للمركز الدولي ‌‏للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) نزار حداد، تناولت آفاق ‌‏‌‏التعاون في مجالات الري الحديث وتطوير إدارة الموارد المائية المستخدمة ‌‏في القطاع ‏الزراعي، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والتدريب وتوظيف تطبيقات ‌‏الذكاء الاصطناعي ‏في إدارة المياه.

ومن المقرر أن يشارك الوزير البشير غداً في افتتاح “المؤتمر العربي للمياه”‏ واجتماعات “المجلس الوزاري العربي للمياه”، إلى جانب عقد لقاءات مع ‏عدد من ‏الوزراء العرب لبحث ملفات التعاون المشترك في هذا القطاع.

وتستمر فعاليات الدورة التاسعة من “أسبوع القاهرة للمياه” حتى الـ 29 من ‌‏تشرين ‏الأول الجاري، تحت شعار “المياه حافز للسلام والازدهار المشترك ‌‏وكوكب مستدام”، ‏بمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين لبحث قضايا الأمن ‌‏المائي والحلول البيئية والتقنية.

ويُنظَّم الأسبوع بالتعاون مع جهات دولية، منها منظمة الأغذية والزراعة ‌‏للأمم ‏المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية ‌‏والعلم والثقافة ‌‏(يونسكو)، والبنك الزراعي المصري.