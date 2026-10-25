وزير الطاقة يبحث في القاهرة التعاون مع «إيكاردا» في إدارة الموارد المائية

القاهرة-سانا
شارك وزير الطاقة محمد البشير في الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة من ”أسبوع القاهرة للمياه“، التي انطلقت اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود وممثلي منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة قضايا مرتبطة بقطاعي المياه والطاقة.
وذكر مراسل سانا أن البشير أجرى على هامش الفعالية مباحثات مع المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) نزار حداد، تناولت آفاق التعاون في مجالات الري الحديث وتطوير إدارة الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والتدريب وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.
ومن المقرر أن يشارك الوزير البشير غداً في افتتاح “المؤتمر العربي للمياه” واجتماعات “المجلس الوزاري العربي للمياه”، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من الوزراء العرب لبحث ملفات التعاون المشترك في هذا القطاع.
وتستمر فعاليات الدورة التاسعة من “أسبوع القاهرة للمياه” حتى الـ 29 من تشرين الأول الجاري، تحت شعار “المياه حافز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام”، بمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين لبحث قضايا الأمن المائي والحلول البيئية والتقنية.
ويُنظَّم الأسبوع بالتعاون مع جهات دولية، منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والبنك الزراعي المصري.