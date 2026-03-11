دروس تفاعلية لطلاب دير الزور تهدف لدمج التطبيق العملي ووسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية

المتحدث باسم الوفد الاقتصادي السعودي: الفرص الاستثمارية في سوريا متنوعة ومغرية جداً
مشاهد لاستهداف قسد مناطق سكنية في عدد من أحياء حلب ووقوع إصابات بين المدنيين
مؤتمر صحفي لوزارة الصحة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول مكافحة تعاطي المواد المخدرة
سوريا تستقبل العالم، استعدادات قبل بدء الافتتاح الرسمي لمعرض دمشق الدولي
الأمن الداخلي في طرطوس يحيّد أحد المتورطين بأعمال إجرامية ومهاجمة مواقع عسكرية
