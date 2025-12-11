احتفال أهالي مدينة جسر الشغور في ريف إدلب بالذكرى الأولى للنصر والتحرير
“رحلة إلى قلب الحكاية السورية” تجربة تفاعلية تعيد إحياء مشاهد النصر في ردع العدوان
“حيث تُروى حكاية التحرير” آراء الزوار بالمعرض العسكري للثورة السورية المقام في مدينة المعارض
إعادة افتتاح مركز اتصالات الرستن بمبادرة أهلية وبالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير سوريا
“من التحرير إلى التعمير”.. يوم علمي هندسي في كلية الهندسة المدنية احتفالاً بذكرى التحرير
وزارة الإعلام تنظّم فعالية “رحلة إلى قلب الحكاية السورية” لتوثيق معركة ردع العدوان
آراء طلاب في جامعة حلب الحرة بإعزاز حول إلغاء قانون قيصر
آراء مواطنين بمستوى الخدمات المقدمة في قسم الهجرة والجوازات بمجمع يلبغا في دمشق
Sign in to your account
تذكرني