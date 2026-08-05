تقنيات متقدمة في الأطراف الصناعية بمعرض ‏”‏Medica Scope 2026‌‏”‏ بدمشق

دمشق-سانا



قدمت الشركات المشاركة في المعرض الطبي الدولي التخصصي“Medica Scope 2026” حلولاً مبتكرة في مجال الأطراف الصناعية، عبر تقنيات متقدمة تلبي احتياجات المصابين وجرحى الحرب، وتمكنهم من استعادة الحركة والاندماج في المجتمع.



ويشارك في المعرض الذي تختتم فعالياته اليوم الأربعاء في مدينة المعارض ‏114 شركة ومؤسسة محلية وعربية ‏وأجنبية متخصصة في القطاع الطبي.‏





وأوضح مدير العلاقات العامة في شركة “الترافيجين” التركية عدنان جودي، ‏أن الشركة تقدم حلولاً متكاملة في مجال الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، تشمل مراحل التصميم والتصنيع والتركيب، وتعتمد تقنيات جديدة ، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض هدفها توسيع حضور الشركة في السوق السورية، من خلال بناء شراكات مع المراكز الطبية والجهات العاملة في القطاع الصحي، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، والتعريف بمنتجات الشركة.





بدوره، أكد عارف نور، مدير العلاقات العامة في شركة “سابيو يونايتد” المتخصصة في صناعة الأطراف الصناعية، ومقرها الرئيسي تركيا، أن الحاجة إلى خدمات الأطراف الصناعية ازدادت خلال السنوات الماضية في ظل وجود أعداد كبيرة من المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية دقيقة، مشيراً إلى أن المعرض فرصة للتعريف بخدمات الشركات المختصة بهذا المجال.

الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد

من جهته، نوّه غزال هلال، تقني أطراف صناعية وعضو الفريق الطبي لمركز “الخطوات السعيدة” في سوريا، بأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الأطراف الصناعية، إذ يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات التأهيل الحركي، من خلال تطوير أطراف إلكترونية ذكية تتمتع بكفاءة أعلى واستجابة أفضل لحركة المستخدم واحتياجاته اليومية.



وأشار هلال إلى أن تقنيات التصميم الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد، تتيح تصنيع أطراف صناعية بدقة أكبر وفي وقت أقصر، بما يتناسب مع احتياجات كل حالة، ويوفر للمصابين حلولاً متقدمة تساعدهم على الاندماج بصورة أفضل في حياتهم اليومية.



وأكد مدير المركز علي الحياني أهمية المشاركة للتواصل مع الشركات من جهة وزوار المعرض من جهة أخرى، حيث فتح المعرض المجال للتعريف ببرامج دعم الحالات الإنسانية، التي يقدمها المركز ويشمل المصابين غير القادرين على تحمل التكاليف المادية.



وكانت فعاليات معرض “Medica Scope 2026” انطلقت في الـ 2 من آب الجاري برعاية وزارة الصحة، وتنظيم شركة (Guarantee) للاستشارات وتنظيم المعارض والمؤتمرات وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.