بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. فعاليات متنوعة لمديرية البيئة بحماة
انتهاء امتحانات الثانوية العامة للفرع الأدبي وآراء متباينة للطلاب حول مادة اللغة العربية
وزير الطاقة يتفقد الامتحانات في المعهد التقاني والثانوية النفطية بحمص
مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة الكويتية
إحضار المتهم أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام البائد إلى القصر العدلي بدمشق
من قرية صغيرة في ريف الرقة إلى حلم كبير.. شابة كفيفة تصنع معجزتها عبر امتحانات الثانوية العامة
علبي أمام مجلس الأمن: سوريا ملتزمة بحماية حقوق الطفل وتعمل على خطة وطنية لمنع الانتهاكات بحقه
بعد إعادة ترميمه وتأهيله.. افتتاح مسجد أنس بن مالك في حي الخالدية بحمص
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