افتتاح قسم أمراض القلب والصدرية في مشفى نوى ‏الوطني بريف درعا ‏

درعا-سانا
افتتحت مديرية الصحة في محافظة درعا، اليوم الأحد، قسم أمراض القلب والصدرية في مشفى نوى الوطني بريف درعا الغربي بالتعاون مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية التخصصية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ولا سيما في حالات الإسعاف القلبي.
ويضم القسم أربع غرف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، خُصصت لاستقبال وتشخيص ومراقبة الحالات القلبية الإسعافية، بما يتيح تقديم الرعاية العاجلة للمرضى وفق المعايير الطبية المعتمدة.
تعزيز تقديم الخدمات الإسعافية
وأوضح مدير صحة درعا خالد العميان في تصريح لمراسل سانا، أن القسم يخدم نحو 250 ألف نسمة في مدينة نوى والقرى والبلدات المحيطة بها، ويتيح تدبير الحالات الصدرية والقلبية الإسعافية وفق الإمكانيات المتاحة، ويضم في مرحلته الأولى التجهيزات الأساسية اللازمة لتعزيز تقديم الخدمات الإسعافية.
نواة لوحدة عناية مشددة متخصصة
بدوره، بيّن مدير مشفى نوى الوطني عقلة الحنفي أن قسم الأمراض القلبية والصدرية يتابع حالات مرضى الأزمات القلبية للوصول إلى مرحلة الاستقرار، ما يشكل نواة لوحدة عناية مشددة متخصصة يجري العمل على استكمالها خلال الفترة القريبة.
توفير الوقت والجهد والتكاليف المادية
من جهته، أكد المواطن عايد السيد أحمد من أبناء مدينة نوى، أن افتتاح القسم يمثل إنجازاً مهماً لأهالي المدينة والمناطق المحيطة، لكونه يخفف عن المرضى عناء التنقل إلى مشافٍ أخرى، ويوفر الوقت والجهد والتكاليف المادية للحصول على الرعاية الطبية التخصصية.
وكانت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية وحملة أبشري حوران، زودت مشفى نوى الوطني في شهر شباط الماضي بأجهزة طبية حديثة وبخط كهربائي معفى من التقنين ومنظومة طاقة شمسية، وذلك لتحسين الواقع الخدمي والطبي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.