افتتاح قسم أمراض القلب والصدرية في مشفى نوى ‏الوطني بريف درعا ‏

درعا-سانا‏

افتتحت مديرية الصحة في محافظة درعا، اليوم الأحد، ‏قسم أمراض القلب والصدرية في مشفى نوى الوطني ‏بريف درعا الغربي بالتعاون مع المنظمة الألمانية ‏للتعاون الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز ‏الخدمات الطبية التخصصية والارتقاء بجودة الرعاية ‏الصحية المقدمة للمواطنين، ولا سيما في حالات ‏الإسعاف القلبي‎.‎

ويضم القسم أربع غرف مجهزة بأحدث التجهيزات ‏الطبية، خُصصت لاستقبال وتشخيص ومراقبة ‏الحالات القلبية الإسعافية، بما يتيح تقديم الرعاية ‏العاجلة للمرضى وفق المعايير الطبية المعتمدة‎.‎

تعزيز تقديم الخدمات الإسعافية

وأوضح مدير صحة درعا خالد العميان في تصريح ‏لمراسل سانا، أن القسم يخدم نحو 250 ألف نسمة ‏في مدينة نوى والقرى والبلدات المحيطة بها، ويتيح ‏تدبير الحالات الصدرية والقلبية الإسعافية وفق ‏الإمكانيات المتاحة، ويضم في مرحلته الأولى ‏التجهيزات الأساسية اللازمة لتعزيز تقديم الخدمات ‏الإسعافية.‎

نواة لوحدة عناية مشددة متخصصة

بدوره، بيّن مدير مشفى نوى الوطني عقلة الحنفي أن ‏قسم الأمراض القلبية والصدرية يتابع حالات ‏مرضى الأزمات القلبية للوصول إلى مرحلة ‏الاستقرار، ما يشكل نواة لوحدة عناية مشددة ‏متخصصة يجري العمل على استكمالها خلال الفترة ‏القريبة‎.‎

توفير الوقت والجهد والتكاليف المادية

من جهته، أكد المواطن عايد السيد أحمد من أبناء ‏مدينة نوى، أن افتتاح القسم يمثل إنجازاً مهماً لأهالي ‏المدينة والمناطق المحيطة، لكونه يخفف عن ‏المرضى عناء التنقل إلى مشافٍ أخرى، ويوفر ‏الوقت والجهد والتكاليف المادية للحصول على ‏الرعاية الطبية التخصصية‎.‎

وكانت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة أطباء بلا ‏حدود الإسبانية وحملة أبشري حوران، زودت مشفى ‏نوى الوطني في شهر شباط الماضي بأجهزة طبية ‏حديثة وبخط كهربائي معفى من التقنين ومنظومة ‏طاقة شمسية، وذلك لتحسين الواقع الخدمي والطبي ‏وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية‎.‎