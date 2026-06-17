افتتاح محطة تحويل M4 في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب لدعم الإنتاج الصناعي

مشاهد تظهر جمال الربيع في منطقة بصرى الشام بدرعا
اجتماع موسع بإدلب مع ممثلي المنظمات الإنسانية لرسم خارطة طريق لإعادة المهجرين إلى مدنهم وقراهم
إطلاق حملة لجمع التبرعات في فيينا دعماً للأسر المحتاجة في سوريا
تنفيذ أعمال ترميم جسر إسعافي قرب جسر الخشب المهدم في مدينة القصير بريف حمص
انطلاق قافلة مساعدات من حمص إلى دير الزور دعماً للمتضررين من ارتفاع منسوب الفرات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى