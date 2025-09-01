وزير النقل: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنجاح أي فرص استثمارية في قطاع النقل

وزارة الداخلية: مشاهد من تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على خلية اختطاف في مدينة اللاذقية وتحرر المخطوف
تأهيل محطة مياه الزغير لتحسين واقع مياه الشرب في ريف دير الزور
أهالي حوران أدهشونا اليوم بتبرعاتهم”.. محافظ درعا من فعالية “أبشري حوران”
شركة كهرباء إدلب تقوم بتركيب محطة تحويل نقالة لتأمين التيار الكهربائي لمدينة سراقب وما
حملة “شفاء 2” تستمر بتقديم خدماتها المجانية للمرضى المحتاجين في مختلف المحافظات
