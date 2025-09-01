وزير النقل: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنجاح أي فرص استثمارية في قطاع النقل
من تفاصيل الخيوط تبدأ الحكاية، قصة نجاح سيدة أبهرت زوار معرض دمشق الدولي
بعد تجهيزه بمعدات متطورة، افتتاح قسم الحروق في مشفى الرازي بحلب
الإقبال الكبير.. عنوان اليوم الخامس من معرض دمشق الدولي
كرنفال “بيت بيوت” في اللاذقية يستعرض تراث سبع محافظات سورية
“مع بعض، حلب أحلى”.. تكريم مبادرات شبابية ومجتمعية شاركت بحملة “لعيونك يا حلب”
حضور لافت للشركات المصرية في معرض دمشق الدولي
محافظ اللاذقية يبحث مع وفد أممي سبل عودة الأهالي المهجرين إلى بلداتهم وقراهم
